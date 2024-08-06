По усам течет, а в рот попадает? Тюменцам рассказали, кому лучше не пить квас

Квас известен своей пользой и богатой историей. Витаминов много, вкус — отменный, но вот не для всех. Кто-то не любит, а кому-то просто лучше воздержаться.