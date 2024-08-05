Горный курорт «Роза Хутор» первым из российских курортов появился в Roblox

Posted 5 августа, 14:53
Published 5 августа, 14:53
Modified Сегодня, 11:10
Updated Сегодня, 11:10
Ранее в Roblox уже появились виртуальные пространства некоторых отечественных компаний. В их числе студия «Союзмультфильм», телеканал «Пятница» и некоторые сетевые магазины. Однако до настоящего времени курортов там не было, пишет kp.ru.
Как сообщается, доступ в Roblox к метавселенной «Роза Хутор» открылся 3 июня. Разработкой занималось агентство DVOR Metamarketing Agency, имеющее достаточный опыт в реализации аналогичных проектов.
Это первый случай, когда российский курорт пытается освоить формат взаимодействия с отдыхающими через арт-пространства и узнаваемые локации на онлайн-платформе. Виртуальное пространство Roblox пользуется высокой популярностью как у детей, так и у молодежи. Площадка дает возможность общаться напрямую с этой аудиторией, составляющей значительную часть гостей горнолыжного курорта. В дальнейшем создатели метавселенной курорта планируют усовершенствовать варианты коммуникации с аудиторией путем проведения ивентов и создания новых цифровых инструментов.
Неслучайно проект был запущен к десятой годовщине зимних Олимпийских игр в Сочи. Он буквально воссоздает атмосферу того времени. Помимо широко известных туристических объектов, на онлайн-платформе появятся и отсылки к новым объектам, которые в реальном мире еще не появились.
Еще один приятный бонус: играя, можно заработать себе отпуск! Игрок, который первым сможет собрать 5 млн игровых монет, получит сертификат и отправится на выходные на реальный курорт «Роза Хутор».
Идея интересна еще и тем, что кроме жителей РФ курорт «Роза Хутор» с его достопримечательностями и пейзажами — Олимпийской деревней с аллеей флагов и Розой Пик с панорамным рестораном и парящими качелями — смогут увидеть пользователи онлайн-платформы из любой точки мира. В настоящее время аудитория Roblox превышает 4,6 млрд учетных записей.
По словам руководителя направления медиакоммуникаций «Интерроса» Марины Громченко, инициатива виртуального знакомства с жемчужиной горного кластера Сочи курортом «Роза Хутор» направлена на реализацию двух ключевых направлений инвестиций компании — это высокие технологии и проекты развития территорий.
«И пусть метавселенная — это виртуальный мир, но уже сегодня в нем обитают сотни миллионов вполне реальных пользователей со всех уголков земли, для которых… это и новые идеи для отдыха, и представление о красоте нашей страны», — добавила Громченко.
Компания «Интеррос» — инвестор курорта «Роза Хутор» — является пионером в развитии туризма на онлайн-платформе. В 2024 году компания оказала содействие в проведении фиджитал-турнира «Игры будущего», а годом ранее представила проект «Цифровое искусство» по токенизации шедевров Эрмитажа.