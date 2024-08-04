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Updated Сегодня, 09:47

В Тюмени дети застряли на новой карусели на Цветном бульваре

«Невысший пилотаж»: дети застряли на новом аттракционе на Цветном бульваре

4 августа 2024, 09:47
Фото: 1MI

В Тюмени дети застряли на новой карусели на Цветном бульваре

Инцидент произошел днем в субботу, 3 августа. По словам очевидцев, работающая карусель «Высший пилотаж» неожиданно остановилась и катавшиеся на ней дети «зависли» в воздухе.
Сюжет
Дети
«Бедные малыши в ужасе кричали помогите, а отвечающие за „Высший пилотаж“ молча наблюдали в стороне», — сообщили тюменцы.
Видео: Новости Тюмени и Области

Заметим, что случай поломки нового аттракциона, запущенного в работу неделю назад, уже не первый. Подобный инцидент был зарегистрирован в День города, 27 июля.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени накануне открыли новый термальный источник площадью порядка 800 квадратных метров на базе отдыха «Советский». Мероприятие провели в стиле летней Олимпиады-80. На торжественном открытии выступила с концертом солистка группы «Мираж» Светлана Разина.

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