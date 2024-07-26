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Published Сегодня, 11:05

Modified Сегодня, 11:23

Updated Сегодня, 11:23

В День города в Тюмени откроется новый экстремальный аттракцион

Захватывающий дух. В День города в Тюмени откроется новый экстремальный аттракцион

26 июля 2024, 11:05
Фото: 1MI

В День города в Тюмени откроется новый экстремальный аттракцион

В День города в городском парке Тюмени, расположенном на Цветном бульваре, откроют новый экстремальный аттракцион «Высший пилотаж». О запуске проинформировали в пресс-службе парка.

Новый экстремальный аттракцион «Высший пилотаж» запустят в День города, 27 июля. По имеющейся информации, аттракцион итальянского производства представляет собой устройство сложного вращения, на котором движения осуществляются в вертикальной плоскости, по кругу и по диагонали. Карусель поднимается на высоту 15 метров и вращается.

Интересно, что вращением машины управляет сам посетитель. Он может контролировать свое посадочное место и выполнять определенные маневры. Попасть на аттракцион могут люди от 140 до 200 сантиметров.

— Испытайте незабываемые ощущения, головокружительные маневры, захватывающие дух виражи на самолете, — говорится в посте сообщества в социальной сети ВКонтакте.
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