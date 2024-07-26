Захватывающий дух. В День города в Тюмени откроется новый экстремальный аттракцион

Новый экстремальный аттракцион «Высший пилотаж» запустят в День города, 27 июля. По имеющейся информации, аттракцион итальянского производства представляет собой устройство сложного вращения, на котором движения осуществляются в вертикальной плоскости, по кругу и по диагонали. Карусель поднимается на высоту 15 метров и вращается.