Непогода — не помеха: как прошел День города в Тюмени. Фоторепортаж

Posted Сегодня, 13:05
Published Сегодня, 13:05
Modified Сегодня, 13:07
Updated Сегодня, 13:07
Сотни жителей Тюмени и гостей областной столицы сегодня приняли участие в праздничных мероприятиях.
На улице Дзержинского для тюменцев организовали фестиваль креативных индустрий «Окно истории», где все желающие могли ознакомиться с историей и культурой областной столицы. В программе: мастер-классы, выставки, ярмарки, лекторий, фотозоны.
В Сквере Сибирских кошек сегодня с раннего утра гостей ожидал пикник книг. Были проведены творческие мастер-классы, встречи с детскими писателями и интерактивная программа о творчестве тюменского писателя Владислава Крапивина, были организованы автограф-сессии и продажа книг тюменских авторов.
На площади у администрации Тюмени состоялись концертные выступления в рамках праздника «Крылатые качели». Для гостей были подготовлены танцевальные и вокальные выступления, интеллектуальные, музыкальные, творческие, развлекательные, спортивные мероприятия и многое другое.
На Цветном бульваре сегодня работали фестиваль «Тюмень мастеровая» «Хлебный базар». Свои творения представили лучшие мастера и ремесленники города Тюмени, а также мастера из таких городов, как Челябинск, Шадринск, Курган, Омск, Нижняя Тавда, Екатеринбург, Тобольск, Салехард и Златоуст. Также для гостей были организованы тематические площадки, выставки-ярмарки.
Здесь же желающие могли прокатиться на аттракционах, в том числе колесе обозрения.
Отметим, праздничные площадки в Тюмени сегодня будут работать до позднего вечера. В 20:00 на площади 400-летия Тюмени состоится концертное выступление популярной российской группы Uma2rman. В настоящее время там выступают местные творческие коллективы.