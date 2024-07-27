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Posted Сегодня, 13:05

Published Сегодня, 13:05

Modified Сегодня, 13:07

Updated Сегодня, 13:07

Как прошел День города в Тюмени

Непогода — не помеха: как прошел День города в Тюмени. Фоторепортаж

27 июля 2024, 13:05
Фото: nashgorod.ru

Как прошел День города в Тюмени

Небесная канцелярия в День города в этом году немного подпортила тюменцам торжества. С утра в областной столице шел дождь, однако горожане проявили себя как истинные сибиряки, для которых непогода не является преградой для праздника.

Сотни жителей Тюмени и гостей областной столицы сегодня приняли участие в праздничных мероприятиях.

На улице Дзержинского для тюменцев организовали фестиваль креативных индустрий «Окно истории», где все желающие могли ознакомиться с историей и культурой областной столицы. В программе: мастер-классы, выставки, ярмарки, лекторий, фотозоны.

улица Дзержинскогоулица Дзержинского
улица Дзержинскогоулица Дзержинского
улица Дзержинскогоулица Дзержинского
улица Дзержинскогоулица Дзержинского
улица Дзержинскогоулица Дзержинского
улица Дзержинскогоулица Дзержинского
улица Дзержинскогоулица Дзержинского
улица Дзержинскогоулица Дзержинского
улица Дзержинского
Фото: nashgorod.ru

В Сквере Сибирских кошек сегодня с раннего утра гостей ожидал пикник книг. Были проведены творческие мастер-классы, встречи с детскими писателями и интерактивная программа о творчестве тюменского писателя Владислава Крапивина, были организованы автограф-сессии и продажа книг тюменских авторов.

Сквер Сибирских кошекСквер Сибирских кошек
Сквер Сибирских кошекСквер Сибирских кошек
Сквер Сибирских кошекСквер Сибирских кошек
Сквер Сибирских кошекСквер Сибирских кошек
Сквер Сибирских кошек
Фото: nashgorod.ru

На площади у администрации Тюмени состоялись концертные выступления в рамках праздника «Крылатые качели». Для гостей были подготовлены танцевальные и вокальные выступления, интеллектуальные, музыкальные, творческие, развлекательные, спортивные мероприятия и многое другое.

Площадь у администрации городаПлощадь у администрации города
Площадь у администрации городаПлощадь у администрации города
Площадь у администрации городаПлощадь у администрации города
Площадь у администрации города
Фото: nashgorod.ru

На Цветном бульваре сегодня работали фестиваль «Тюмень мастеровая» «Хлебный базар». Свои творения представили лучшие мастера и ремесленники города Тюмени, а также мастера из таких городов, как Челябинск, Шадринск, Курган, Омск, Нижняя Тавда, Екатеринбург, Тобольск, Салехард и Златоуст. Также для гостей были организованы тематические площадки, выставки-ярмарки.

Цветной бульварЦветной бульвар
Цветной бульварЦветной бульвар
Цветной бульварЦветной бульвар
Цветной бульварЦветной бульвар
Цветной бульварЦветной бульвар
Цветной бульварЦветной бульвар
Цветной бульварЦветной бульвар
Цветной бульварЦветной бульвар
Цветной бульварЦветной бульвар
Цветной бульварЦветной бульвар
Цветной бульварЦветной бульвар
Цветной бульвар
Фото: nashgorod.ru

Здесь же желающие могли прокатиться на аттракционах, в том числе колесе обозрения.

Площадь 400-летия Тюмени
Видео: nashgorod.ru

Отметим, праздничные площадки в Тюмени сегодня будут работать до позднего вечера. В 20:00 на площади 400-летия Тюмени состоится концертное выступление популярной российской группы Uma2rman. В настоящее время там выступают местные творческие коллективы.

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