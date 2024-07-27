Непогода — не помеха: как прошел День города в Тюмени. Фоторепортаж

Как прошел День города в Тюмени

Небесная канцелярия в День города в этом году немного подпортила тюменцам торжества. С утра в областной столице шел дождь, однако горожане проявили себя как истинные сибиряки, для которых непогода не является преградой для праздника.

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