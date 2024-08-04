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Published Сегодня, 10:07

Modified Сегодня, 10:07

Updated Сегодня, 10:07

В Тюмени в районе Бабарынка произошел крупный пожар

Крупный пожар произошел в районе Бабарынка в Тюмени. Он начался после удара молнии

4 августа 2024, 10:07
Фото: 1MI

В Тюмени в районе Бабарынка произошел крупный пожар

Серьезный пожар произошел сегодня, 4 августа, в районе Бабарынка и Воронинских горок. По сообщениям очевидцев, возгорание началось после удара молнии.
Фото: тг-канал Тюмень

Горожане отмечают, что клубы густого черного дыма видны из разных районов города. Информации от службы МЧС по Тюменской области о произошедшем на данный момент нет. «Наш Город» направил запрос, комментарии ожидаются.

Видео: тг-канал Тюмень

Ранее «Наш Город» писал, что в тюменском селе Вагай во время пожара в жилом доме погиб мужчина. Его тело пожарные обнаружили во время тушения огня. В настоящее время его личность устанавливается.

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