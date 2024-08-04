Крупный пожар произошел в районе Бабарынка в Тюмени. Он начался после удара молнии

Posted Сегодня, 10:07
Published Сегодня, 10:07
Modified Сегодня, 10:07
Updated Сегодня, 10:07
Горожане отмечают, что клубы густого черного дыма видны из разных районов города. Информации от службы МЧС по Тюменской области о произошедшем на данный момент нет. «Наш Город» направил запрос, комментарии ожидаются.
Ранее «Наш Город» писал, что в тюменском селе Вагай во время пожара в жилом доме погиб мужчина. Его тело пожарные обнаружили во время тушения огня. В настоящее время его личность устанавливается.