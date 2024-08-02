В первый день августа в Тюмени выпал град

Posted Сегодня, 04:09
Published Сегодня, 04:09
Modified Сегодня, 04:11
Updated Сегодня, 04:11
По словам подписчика «Нашего Города» град выпал в ЖК «Олимпия». Также небольшой град прошел в районе Рощино и Перевалово. Тогда как в некоторых районах Тюмени не было даже дождя — грозовые тучи обошли их стороной.
По прогнозам метеорологов, в пятницу, 2 августа, на юге Тюменской области ожидаются дожди, грозы, местами град. В Тюмени синоптики обещают переменную облачность, небольшой дожди во второй половине дня. При этом температура воздуха составит +22…+24.
В выходные дни на юге региона существенно погода не изменится: +22…+27, грозы, дожди, ветер с порывами до 16 м/с. В Тюмени в субботу и воскресенье ожидаются кратковременные дожди. Максимальная температура воздуха составит +21…+23.