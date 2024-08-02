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Posted Сегодня, 04:09

Published Сегодня, 04:09

Modified Сегодня, 04:11

Updated Сегодня, 04:11

В Тюмени прошел ливень с градом

В первый день августа в Тюмени выпал град

2 августа 2024, 04:09
Фото: nashgorod.ru

В Тюмени прошел ливень с градом

Осадки в виде ливня с градом размером с небольшой орех прошли накануне в нескольких районах города, а также в Тюменском районе, в селе Перевалово.

По словам подписчика «Нашего Города» град выпал в ЖК «Олимпия». Также небольшой град прошел в районе Рощино и Перевалово. Тогда как в некоторых районах Тюмени не было даже дождя — грозовые тучи обошли их стороной.

Видео: nashgorod.ru

По прогнозам метеорологов, в пятницу, 2 августа, на юге Тюменской области ожидаются дожди, грозы, местами град. В Тюмени синоптики обещают переменную облачность, небольшой дожди во второй половине дня. При этом температура воздуха составит +22…+24.

В выходные дни на юге региона существенно погода не изменится: +22…+27, грозы, дожди, ветер с порывами до 16 м/с. В Тюмени в субботу и воскресенье ожидаются кратковременные дожди. Максимальная температура воздуха составит +21…+23.

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