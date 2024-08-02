Град и грозы надвигаются на Тюмень

В Тюмени 2 августа синоптики прогнозируют облачную с прояснениями погоду без осадков. Утром температура воздуха составит +16…+23, днем воздух прогреется до +23…+25, в вечерние часы ожидается +15…+18. Ветер будет дуть со скоростью до 2,5 м/с.