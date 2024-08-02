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В Тюмени 2 августа ожидаются грозы и град

Град и грозы надвигаются на Тюмень

2 августа 2024, 01:02
Фото: 1MI

В Тюмени 2 августа ожидаются грозы и град

На юге Тюменской области в пятницу, 2 августа, метеорологи прогнозируют кратковременные дожди, грозы, град. Скорость ветра будет достигать 18 м/с. Днем воздух прогреется до +23…+28, в ночные часы столбики термометров покажут +13…+18.

В Тюмени 2 августа синоптики прогнозируют облачную с прояснениями погоду без осадков. Утром температура воздуха составит +16…+23, днем воздух прогреется до +23…+25, в вечерние часы ожидается +15…+18. Ветер будет дуть со скоростью до 2,5 м/с.

УФ-индекс 5 баллов, магнитное поле возмущенное. Восход в 4:39, закат в 20:49, продолжительность дня 16 часов 10 минут.

В Тобольске 2 августа синоптики обещают пасмурную погоду без осадков. Утром ожидается +18…+24, днем до +26…+25, в вечерние часы термометры покажут +16…+20. Скорость ветра составит 2,2-3 м/с.

УФ-индекс 4 балла, магнитное поле возмущенное. Восход в 4:22, закат в 20:44, продолжительность дня 16 часов 22 минуты.

В Ишиме 2 августа синоптики обещают пасмурную погоду без осадков. Термометры покажут +19…+25, в дневные часы ожидается до +24…+26, в вечерние часы температура воздуха составит 15…+18. Ветер будет дуть со скоростью до 3,9 м/с.

УФ-индекс 5 баллов, магнитное поле возмущенное. Восход в 4:28, закат в 20:29, продолжительность дня 16 часов 1 минута.

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