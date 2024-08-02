Тюменские застройщики рискуют потерять ипотечных клиентов из-за роста ставки

Posted Сегодня, 04:02
Published Сегодня, 04:02
Modified Сегодня, 04:04
Updated Сегодня, 04:04
Как отмечает финансовый консультант Татьяна Волкова, на рынке недвижимости сейчас шоковое состояние. При такой ставке ипотека является очень дорогим инструментом.
«Именно в августе застройщики начнут запускать маркетинговые инструменты и программы, направленные на привлечение покупателей», — цитирует РБК Тюмень эксперта.
Кроме того, по мнению эксперта, необходимо введение новых льготных программ. Те, что существуют — покрывают малый процент населения.
Ранее «Наш город» сообщал, что Центробанк вновь повысил ключевую ставку, теперь она составляет 18%. Ипотеку банки предлагают от 20%.