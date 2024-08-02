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Published Сегодня, 04:02

Modified Сегодня, 04:04

Updated Сегодня, 04:04

Тюменские застройщики рискуют потерять ипотечных клиентов из-за роста ставки

Тюменские застройщики рискуют потерять ипотечных клиентов из-за роста ставки

2 августа 2024, 04:02
Фото: 1MI
Застройщики Тюмени могут практически полностью лишиться ипотечных клиентов из-за роста кллчевой ставки. Недавно ЦБ повысил ее до 18%.

Как отмечает финансовый консультант Татьяна Волкова, на рынке недвижимости сейчас шоковое состояние. При такой ставке ипотека является очень дорогим инструментом.

«Именно в августе застройщики начнут запускать маркетинговые инструменты и программы, направленные на привлечение покупателей», — цитирует РБК Тюмень эксперта.
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Кроме того, по мнению эксперта, необходимо введение новых льготных программ. Те, что существуют — покрывают малый процент населения.

Ранее «Наш город» сообщал, что Центробанк вновь повысил ключевую ставку, теперь она составляет 18%. Ипотеку банки предлагают от 20%.

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