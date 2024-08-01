Военный комиссариат, сколько нужно контрактников из Тюменской области

Напомним, жители Тюменской области, которые заключат контракт с Министерством обороны на военную службу в период с 1 августа до 31 декабря 2024 года, могут рассчитывать на дополнительное единовременное пособие в размере 400 тысяч рублей. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.