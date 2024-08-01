Военный комиссариат, сколько нужно контрактников из Тюменской области

Posted Сегодня, 12:28
Published Сегодня, 12:28
Modified Сегодня, 12:42
Updated Сегодня, 12:42
По информации портала «Работа в России», военный комиссариат Тюменской области нуждается в 298 контрактниках. Требуются 20 водителей, 10 фельдшеров, 20 стрелков.
При этом заработная плата контрактников составит от 210 до 250 тысяч рублей. Ранее максимальная заработная плата составляла 226 тысяч рублей.
Напомним, жители Тюменской области, которые заключат контракт с Министерством обороны на военную службу в период с 1 августа до 31 декабря 2024 года, могут рассчитывать на дополнительное единовременное пособие в размере 400 тысяч рублей. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.
Ранее «Наш город» писал о том, что власти Тюменской области повысили единовременную выплату контрактникам СВО.