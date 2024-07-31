nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:48

Published Сегодня, 07:48

Modified Сегодня, 07:50

Updated Сегодня, 07:50

В Тюмени выставят на показ трофейную технику НАТО

В Тюмени выставят на показ трофейную технику НАТО

31 июля 2024, 07:48
Фото: Информационный центр правительства Тюменской области
В Тюменскую область прибудет передвижная выставка трофейной техники НАТО, которую российские бойцы захватили во время проведения специальной военной операции.
Сюжет
Зона сво

Экспозиция называется «Сила V правде — гордость и победа». Техника, которая будет представлена на выставке, захвачена группировкой «Центр».

«Остановка передвижной выставки в Тюмени совпадает с датами празднования 80-летия региона. Каждый день на площадке экспозиции будут проходить патриотические мероприятия и мастер-классы», — сообщил полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе Владимир Якушев.

Выставка трофеев в областной столице будет проходить по 17 августа с 10 до 21 часа. Локация — площадь вблизи ТЦ «Гудвин» на Максима Горького.

Ранее «Наш город» сообщал, что младший сержант из Армизонского района Павел Адамсонов погиб в зоне проведения специальной военной операции. Прощание с ним состоялось 29 июля.

Читайте также:
Сразу трое жителей Тюменской области погибли в зоне СВО на УкраинеВ зоне СВО погиб военный из Тюменской области31-летний штурмовик из Тюменской области погиб в зоне СВО
#Егор Тимофеев#Общество#Тюмень#Тюменская область#Новости тюмени#СВО#Участники СВО#Зона сво
Подпишитесь
Детский адик. Тюменские воспитатели откровенно рассказали о трудностях на работе
Сегодня, 07:00
График выплат пенсий и пособий в Тюменской области в августе 2024 года
Сегодня, 01:04
Рост пенсий, новые платежки и цены на сладкое: как изменится жизнь тюменцев в августе
Сегодня, 01:00
Грешное дело рядом: чем опасен для тюменцев августовский ретроградный Меркурий?
Сегодня, 07:22
Падают с деревьев: центр Тюмени заполонили полчища тараканов
Сегодня, 04:52
Арбитражи июля: права на крутую колу, репутация на 700 млн и иск в евро
Сегодня, 06:09