В Тюмени выставят на показ трофейную технику НАТО

Posted Сегодня, 07:48
Published Сегодня, 07:48
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Экспозиция называется «Сила V правде — гордость и победа». Техника, которая будет представлена на выставке, захвачена группировкой «Центр».
«Остановка передвижной выставки в Тюмени совпадает с датами празднования 80-летия региона. Каждый день на площадке экспозиции будут проходить патриотические мероприятия и мастер-классы», — сообщил полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе Владимир Якушев.
Выставка трофеев в областной столице будет проходить по 17 августа с 10 до 21 часа. Локация — площадь вблизи ТЦ «Гудвин» на Максима Горького.
Ранее «Наш город» сообщал, что младший сержант из Армизонского района Павел Адамсонов погиб в зоне проведения специальной военной операции. Прощание с ним состоялось 29 июля.