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Posted 8 июня, 12:45

Published 8 июня, 12:45

Modified Сегодня, 04:59

Updated Сегодня, 04:59

Власти Тюменской области повысили единовременную выплату контрактникам СВО

Власти Тюменской области повысили единовременную выплату контрактникам СВО

8 июня 2024, 12:45
Фото: 1MI
В два раза увеличена единовременная выплата контрактникам в Тюменской области. Постановление об увеличении единоразовой выплаты со 100 тысяч до 205 тысяч рублей накануне подписал глава региона Александр Моор.

400 тысяч рублей получат заключившие контракт с Минобороны РФ в Тюменской области. К федеральной выплате в 195 тысяч рублей в дополнение начисляется региональная — 205 тысяч.

Денежное довольствие, положенное контрактнику из Тюменской области:

служба на территории России:

▪️единовременная федеральная выплата — 195 000 рублей;

▪️единовременная губернаторская выплата — 205 000 рублей;

▪️ежемесячная заработная плата — от 40 000 рублей.

Служба в зоне СВО:

▪️единовременная федеральная выплата — 195 000 рублей;

▪️единовременная губернаторская выплата — 205 000 рублей;

▪️при выполнении боевых задач — от 210 000 рублей (ежемесячно);

▪️дополнительные выплаты за подбитую технику, активные наступательные действия.

Стоит отметить, что в Тюменской области широко действует система мер поддержки участников специальной военной операции и членов их семей. Кроме федеральных льгот для них действуют и региональные, как дополнительные гарантии для жителей нашей области.

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