Власти Тюменской области повысили единовременную выплату контрактникам СВО

Posted 8 июня, 12:45
Published 8 июня, 12:45
Modified Сегодня, 04:59
Updated Сегодня, 04:59
400 тысяч рублей получат заключившие контракт с Минобороны РФ в Тюменской области. К федеральной выплате в 195 тысяч рублей в дополнение начисляется региональная — 205 тысяч.
Денежное довольствие, положенное контрактнику из Тюменской области:
служба на территории России:
▪️единовременная федеральная выплата — 195 000 рублей;
▪️единовременная губернаторская выплата — 205 000 рублей;
▪️ежемесячная заработная плата — от 40 000 рублей.
Служба в зоне СВО:
▪️единовременная федеральная выплата — 195 000 рублей;
▪️единовременная губернаторская выплата — 205 000 рублей;
▪️при выполнении боевых задач — от 210 000 рублей (ежемесячно);
▪️дополнительные выплаты за подбитую технику, активные наступательные действия.
Стоит отметить, что в Тюменской области широко действует система мер поддержки участников специальной военной операции и членов их семей. Кроме федеральных льгот для них действуют и региональные, как дополнительные гарантии для жителей нашей области.