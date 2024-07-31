График выплат пенсий и пособий в Тюменской области в августе 2024 года

Posted Сегодня, 01:04
Published Сегодня, 01:04
Modified Сегодня, 01:04
Updated Сегодня, 01:04
2 августа (перенос с 3 августа) семьи получат единое пособие, пособие по беременности и родам, пособие по уходу за ребенком до полутора лет неработающим родителям, ежемесячное пособие на первого ребенка до 3 лет, пособие на ребенка военного по призыву;
5, 13, 21 августа люди получат страховую и социальную пенсию;
До 5 августа жители получат ежемесячную выплату из средств семейного (материнского) капитала;
До 8 августа будет выплачено пособие по уходу за ребенком до полутора лет работающим родителям;
Отмечается, что время выплаты будет зависеть от графика работы почтового отделения. Выплату произведут по месту проживания человека. Тюменцев предупредили о том, что выплата отправляется в течение всего дня, не обязательно, что она поступит в первой половине дня.