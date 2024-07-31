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В Тюмени в августе изменится график выплат пенсий и пособий

График выплат пенсий и пособий в Тюменской области в августе 2024 года

31 июля 2024, 01:04
Фото: Изображение Midjourney

В Тюмени в августе изменится график выплат пенсий и пособий

На сайте Социального фонда России опубликовали график выплат пенсий и пособий в августе 2024 года.

График выплаты пенсий и пособий

2 августа (перенос с 3 августа) семьи получат единое пособие, пособие по беременности и родам, пособие по уходу за ребенком до полутора лет неработающим родителям, ежемесячное пособие на первого ребенка до 3 лет, пособие на ребенка военного по призыву;

5, 13, 21 августа люди получат страховую и социальную пенсию;

До 5 августа жители получат ежемесячную выплату из средств семейного (материнского) капитала;

До 8 августа будет выплачено пособие по уходу за ребенком до полутора лет работающим родителям;

Отмечается, что время выплаты будет зависеть от графика работы почтового отделения. Выплату произведут по месту проживания человека. Тюменцев предупредили о том, что выплата отправляется в течение всего дня, не обязательно, что она поступит в первой половине дня.

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Ранее «Наш город» писал о том, какую зарплату нужно иметь, чтобы купить квартиру в Тюмени.

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