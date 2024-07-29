В Тюменской области повысили размер прожиточного минимума

Posted Сегодня, 11:10
Published Сегодня, 11:10
Modified Сегодня, 11:12
Updated Сегодня, 11:12
Таким образом, прожиточный минимум на душу населения в нашем регионе в следующем году составит 17 733 рубля. Постановление правительства было подписано губернатором Тюменской области Александром Моором.
Согласно сведениям Информационного центра правительства Тюменской области, прожиточный минимум для трудоспособного населения составит 19 329 рублей, для пенсионеров — 15 250 рублей, для несовершеннолетних — 17 201 рубль.
Отмечается, что данное постановление будет иметь силу с 1 января следующего года и будет действовать по 31 декабря того же года.
Ранее «Наш город» писал о том, что власти планируют выделять тюменцам деньги на покупку школьной формы. Для ее получения нужно будет подать соответствующее заявление.