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В Тюменской области повысили размер прожиточного минимума

В Тюменской области повысили размер прожиточного минимума

29 июля 2024, 11:10
Фото: Изображение Midjourney
В 2025 году прожиточный минимум на душу населения в Тюменской области составит больше 17 тысяч рублей, об этом сообщили в Информационном центре правительства Тюменской области.

Таким образом, прожиточный минимум на душу населения в нашем регионе в следующем году составит 17 733 рубля. Постановление правительства было подписано губернатором Тюменской области Александром Моором.

Согласно сведениям Информационного центра правительства Тюменской области, прожиточный минимум для трудоспособного населения составит 19 329 рублей, для пенсионеров — 15 250 рублей, для несовершеннолетних — 17 201 рубль.

Отмечается, что данное постановление будет иметь силу с 1 января следующего года и будет действовать по 31 декабря того же года.

В Тюмени повысят прожиточный минимум
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Ранее «Наш город» писал о том, что власти планируют выделять тюменцам деньги на покупку школьной формы. Для ее получения нужно будет подать соответствующее заявление.

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