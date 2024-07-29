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Posted Сегодня, 13:15

Published Сегодня, 13:15

Modified Сегодня, 13:38

Updated Сегодня, 13:38

Сколько нужно зарабатывать, чтобы взять ипотеку под 20% годовых в Тюмени

Какую зарплату нужно иметь, чтобы купить квартиру в Тюмени?

29 июля 2024, 13:15
Фото: Изображение Midjourney
Сколько нужно зарабатывать, чтобы взять ипотеку под 20% годовых в Тюмени

Посчитали, сколько надо зарабатывать в Тюмени, чтоб купить квартиру

Центробанк в минувшую пятницу вновь повысил ключевую ставку, теперь она составляет 18%. Это означает, что и без того высокие проценты по ипотеке снова возрастут. На данный момент можно оформить ипотеку под 20% годовых.

Какой доход необходим, чтобы позволить себе такую ипотеку в Москве, Санкт-Петербурге, Тюмени и других регионах, выяснили «Новые Известия».

Сколько надо зарабатывать в Москве

Самая доступная однокомнатная квартира в Москве внутри МКАД с приемлемой площадью сейчас стоит около 10 млн рублей. Это, как правило, жилье в старом фонде и не в центре города, но из возможных вариантов — это самый дешевый.

Для увеличения шансов на одобрение ипотеки первоначальный взнос должен составлять не менее 30%, то есть останется занять у банка 7 млн рублей. При сроке кредита 30 лет ежемесячный платеж составит 120,6 тыс. рублей. Для одобрения такой ипотеки платеж не должен превышать 80% дохода. Таким образом, для одобрения ипотеки нужен доход не менее 150 тыс. рублей в месяц.

Однако это очень высокий предел, и вероятность одобрения такого кредита даже с идеальной кредитной историей невелика. Для увеличения шансов на одобрение ипотека должна составлять не более 50% дохода, что требует заработка не менее 240 тыс. рублей в месяц.

По данным Росстата, в 2023 году только 3,9% работающих россиян имели зарплату выше 200 тыс. рублей. Средняя зарплата москвичей в январе–апреле 2024 года составляла 153,6 тыс. рублей. То есть, среднестатистический москвич может позволить себе ипотеку, но это означает жизнь на прожиточный минимум следующие 30 лет.

В Москве нужно зарабатывать не менее 150 тыс. рублейВ Москве нужно зарабатывать не менее 150 тыс. рублей
В Москве нужно зарабатывать не менее 150 тыс. рублей
Фото: 1MI

Сколько надо зарабатывать в Санкт-Петербурге

В спальных районах Санкт-Петербурга однокомнатную квартиру можно купить почти вдвое дешевле, чем в Москве — за 5 млн рублей. При первоначальном взносе в 30% (1,5 млн рублей), ежемесячный платеж по ипотеке составит 36,2 тыс. рублей. Чтобы этот платеж не превышал 80% дохода, нужно зарабатывать не менее 75,4 тыс. рублей в месяц. Для более комфортного одобрения кредита, доход должен составлять не менее 120,7 тыс. рублей.

Средняя зарплата в Санкт-Петербурге в январе–апреле 2024 года была 101,7 тыс. рублей, что означает, что для покупки квартиры доход должен превышать среднюю зарплату на 20%.

В Санкт-Петербурге доход должен быть хотя бы 75 тыс. рублейВ Санкт-Петербурге доход должен быть хотя бы 75 тыс. рублей
В Санкт-Петербурге доход должен быть хотя бы 75 тыс. рублей
Фото: 1MI
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Сколько надо зарабатывать в городах-миллионниках

В других крупных городах, таких как Новосибирск, однокомнатную квартиру в старом фонде можно найти за 3 млн рублей. С первоначальным взносом 900 тыс. рублей и ипотекой на 30 лет, ежемесячный платеж составит 36,2 тыс. рублей. Для одобрения такого кредита доход должен быть не менее 45,2 тыс. рублей в месяц. Чтобы жить комфортнее, доход должен составлять 72,4 тыс. рублей.

По данным Росстата, средняя зарплата в Новосибирске в начале года была выше 69 тыс. рублей, что требует дохода, превышающего средний на 5%, чтобы позволить себе самую дешевую однокомнатную квартиру.

В городах-миллионниках нужно зарабатывать минимум 45 тыс. рублейВ городах-миллионниках нужно зарабатывать минимум 45 тыс. рублей
В городах-миллионниках нужно зарабатывать минимум 45 тыс. рублей
Фото: 1MI

Сколько надо зарабатывать в Тюмени

В Тюмени однокомнатную квартиру в старом фонде можно найти за 4 млн рублей, согласно данным из открытых источников и сайтов недвижимости, таких как CIAN и Avito. При первоначальном взносе в 30% (1,2 млн рублей), оставшаяся сумма кредита составит 2,8 млн рублей. При сроке кредита 30 лет ежемесячный платеж составит около 48,2 тыс. рублей. Чтобы этот платеж не превышал 80% дохода, необходимо зарабатывать не менее 60,3 тыс. рублей в месяц. Для увеличения шансов на одобрение кредита доход должен составлять не менее 96,4 тыс. рублей.

Средняя зарплата по всем отраслям в Тюмени по данным Росстата составляет около 65 тыс. рублей, что означает, что доход для покупки квартиры должен быть выше среднего на 48%.

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Рассматривались только бюджетные квартиры в старом, но не аварийном фонде. При текущих ставках и уровне зарплат именно эти варианты остались доступными для большинства россиян. Ожидать изменения ситуации в ближайшее время не стоит: глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что до конца года ставка снижаться не будет, а возможно, даже вырастет.

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