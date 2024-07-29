Какую зарплату нужно иметь, чтобы купить квартиру в Тюмени?

В Тюмени однокомнатную квартиру в старом фонде можно найти за 4 млн рублей, согласно данным из открытых источников и сайтов недвижимости, таких как CIAN и Avito. При первоначальном взносе в 30% (1,2 млн рублей), оставшаяся сумма кредита составит 2,8 млн рублей. При сроке кредита 30 лет ежемесячный платеж составит около 48,2 тыс. рублей. Чтобы этот платеж не превышал 80% дохода, необходимо зарабатывать не менее 60,3 тыс. рублей в месяц. Для увеличения шансов на одобрение кредита доход должен составлять не менее 96,4 тыс. рублей.