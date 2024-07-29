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Posted Сегодня, 13:09

Published Сегодня, 13:09

Modified Сегодня, 13:11

Updated Сегодня, 13:11

Мошенники завели в Telegram фейковые страницы председателей тюменских судов

Мошенники завели в Telegram фейковые страницы председателей тюменских судов

29 июля 2024, 13:09
Фото: Изображение Midjourney
Мошенники придумали новую схему обмана тюменцев. Теперь они выдают себя за представителей руководства судов Тюменской области.

По информации Объединенной пресс-службы судебной системы Тюменской области, мошенники занимаются созданием фейковых страниц председателей какого-либо суда. После злоумышленники с фальшивого аккаунта рассылают сообщения сотрудникам суда и судьям в отставке. Те, в свою очередь, попадают в группу «Тюменский областной суд».

Чтобы не оказаться обманутыми, не общайтесь с мошенниками, а также тщательно проверяйте опубликованную информацию.

Отмечается, что такой способ мошенничества начал использоваться злоумышленниками еще летом прошлого года.

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Ранее «Наш город» писал о том, что данные миллионов россиян утекли в сеть. За прошедшие полгода в сеть попали 140 миллионов мобильных номеров россиян, также утекло 46 миллионов электронных адресов.

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#Мелиса Учунджю#Тюмень#Тюменская область#Новости тюмени
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