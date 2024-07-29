Мошенники завели в Telegram фейковые страницы председателей тюменских судов

Posted Сегодня, 13:09
Published Сегодня, 13:09
Modified Сегодня, 13:11
Updated Сегодня, 13:11
По информации Объединенной пресс-службы судебной системы Тюменской области, мошенники занимаются созданием фейковых страниц председателей какого-либо суда. После злоумышленники с фальшивого аккаунта рассылают сообщения сотрудникам суда и судьям в отставке. Те, в свою очередь, попадают в группу «Тюменский областной суд».
Чтобы не оказаться обманутыми, не общайтесь с мошенниками, а также тщательно проверяйте опубликованную информацию.
Отмечается, что такой способ мошенничества начал использоваться злоумышленниками еще летом прошлого года.
Ранее «Наш город» писал о том, что данные миллионов россиян утекли в сеть. За прошедшие полгода в сеть попали 140 миллионов мобильных номеров россиян, также утекло 46 миллионов электронных адресов.