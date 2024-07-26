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Племянника экс-главы МВД Татарстана, уроженца Тюмени, судят за наркотики

Племянника экс-главы МВД Татарстана, уроженца Тюмени, судят за наркотики

26 июля 2024, 13:17
Фото: 1MI
Сейчас в суде Казани рассматривают уголовное дело в отношении уроженца Тюмени, троюродного племянника экс-министра внутренних дел Татарстана Станислава Мишенькина. Мужчину обвиняют в приобретении, перевозке и хранении наркотиков в значительном размере.

Станислав Мишенькин является племянником экс-министра внутренних дел Татарстана Артема Хохорина. Сейчас его судят вместе с приятелем Ильнаром Муртазиным. Мужчин обвиняют в приобретении, перевозке и хранении мефедрона в значительном размере. Именно из-за этого скандала Артем Хохрин и покинул свою должность, которую занимал 11 лет.

Следствие считает, что осенью прошлого года подсудимые договорились приобрести наркотические средства. Один из них оплатил заказ по интернету и получил координаты. Станислав Мишенькин и Ильнар Муртазин поехали на иномарке за «закладкой». На обратном пути их остановили правоохранительные органы. В результате сотрудники следственно-оперативной группы нашли наркотики. Выяснилось, что в машине находилось почти два грамма мефедрона.

Оба фигуранта скандального дела признали свою вину. Согласно решению суда, дело рассматривается в общем порядке.

На фоне этой истории расследуют и другое дело. Экс-начальника полиции — замначальника ОП «Юдино» Анатолия Григорьева подозревают в превышении полномочий с тяжкими последствиями.

Следствие считает, что после задержания и размещения Мишенькина в изоляторе, по приказу Григорьева ему вернули мобильный телефон. Начальник полиции УВД Казани Ильнур Хаялиев давал показания по этому поводу. Вскоре он покинул свой пост.

Пять килограмм прямо из Питера! На трассе в Тюмени задержали двух наркокурьеров
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Ранее «Наш город» писал о том, что на трассе в Тюмени задержали двух наркокурьеров. С собой они везли очень крупную партию синтетических наркотиков.

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#Мелиса Учунджю#Тюмень#Тюменская область#Новости тюмени#Наркотики
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