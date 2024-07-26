Племянника экс-главы МВД Татарстана, уроженца Тюмени, судят за наркотики

Posted Сегодня, 13:17
Published Сегодня, 13:17
Modified Сегодня, 13:19
Updated Сегодня, 13:19
Станислав Мишенькин является племянником экс-министра внутренних дел Татарстана Артема Хохорина. Сейчас его судят вместе с приятелем Ильнаром Муртазиным. Мужчин обвиняют в приобретении, перевозке и хранении мефедрона в значительном размере. Именно из-за этого скандала Артем Хохрин и покинул свою должность, которую занимал 11 лет.
Следствие считает, что осенью прошлого года подсудимые договорились приобрести наркотические средства. Один из них оплатил заказ по интернету и получил координаты. Станислав Мишенькин и Ильнар Муртазин поехали на иномарке за «закладкой». На обратном пути их остановили правоохранительные органы. В результате сотрудники следственно-оперативной группы нашли наркотики. Выяснилось, что в машине находилось почти два грамма мефедрона.
Оба фигуранта скандального дела признали свою вину. Согласно решению суда, дело рассматривается в общем порядке.
На фоне этой истории расследуют и другое дело. Экс-начальника полиции — замначальника ОП «Юдино» Анатолия Григорьева подозревают в превышении полномочий с тяжкими последствиями.
Следствие считает, что после задержания и размещения Мишенькина в изоляторе, по приказу Григорьева ему вернули мобильный телефон. Начальник полиции УВД Казани Ильнур Хаялиев давал показания по этому поводу. Вскоре он покинул свой пост.
Ранее «Наш город» писал о том, что на трассе в Тюмени задержали двух наркокурьеров. С собой они везли очень крупную партию синтетических наркотиков.