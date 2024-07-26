Племянника экс-главы МВД Татарстана, уроженца Тюмени, судят за наркотики

Следствие считает, что осенью прошлого года подсудимые договорились приобрести наркотические средства. Один из них оплатил заказ по интернету и получил координаты. Станислав Мишенькин и Ильнар Муртазин поехали на иномарке за «закладкой». На обратном пути их остановили правоохранительные органы. В результате сотрудники следственно-оперативной группы нашли наркотики. Выяснилось, что в машине находилось почти два грамма мефедрона.