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Данные миллионов россиян утекли в сеть

Данные миллионов россиян утекли в сеть

29 июля 2024, 10:48
Фото: 1MI
За прошедшие полгода в сеть попали 140 миллионов мобильных номеров россиян, также утекло 46 миллионов электронных адресов. Таким образом, в открытом доступе находятся контактные данные почти каждого россиянина.

В период с января по июнь 2024 года было зафиксировано 144 случая утечки контактных данных в российских компаниях, сообщает издание «Известия» со ссылкой на сведения сервиса разведки утечек данных и мониторинга даркнета DLBI.

Важно отметить, что по сравнению с первым полугодием прошлого года количество слитых контактных данных уменьшилось — с 207 до 144 случаев. При этом объемы попавших в сеть данных выросли примерно на 14 процентов.

В лидерах по числу утечек находится сегмент электронной коммерции, на втором месте — ретейл (продажа товаров или услуг конечным потребителям), на третьем — информационно-развлекательные ресурсы.

Отмечается, что ситуация серьезная. Данные почти каждого жителя России уже есть в сети Интернет, как минимум телефонный номер или ФИО. Эта информация может быть доступна мошенникам, поэтому людям стоит быть внимательнее.

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