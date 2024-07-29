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Из-за дорожных работ на тюменской трассе ввели реверсивное движение

Из-за дорожных работ на тюменской трассе ввели реверсивное движение

29 июля 2024, 11:33
Фото: 1MI
В данный момент на 92 и 93 километрах дороги Тюмень — Омск проводятся дорожные работы. В связи с этим было организовано реверсивное движение.

По информации пресс-службы ФКУ «Уралуправтодор», на 92 и 93 километрах автомобильной дороги Тюмень — Омск специалисты проводят дорожные работы. Из-за этого на участке трассы было решено ввести реверсивное движение.

— Внимание! На автодороге Р-402, км 89 — км 92, на проезжей части производятся дорожные работы! Организовано реверсивное движение. Будьте внимательны, соблюдайте дистанцию и скоростной режим, — указано в опубликованном сообщении.

Тюменцев попросили быть внимательными на дорогах и соблюдать скоростной режим, уточнили в пресс-службе «Уралуправтодор».

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Ранее «Наш город» писал о том, что для движения закрыт участок федеральной трассы Тюмень — Омск км 94+742 в Заводоуковском районе. Данная мера принята с связи с проводимыми дорожными работами.

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#Мелиса Учунджю#Тюмень#Тюменская область#Новости тюмени
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