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Уроженка Тюмени Алена Водонаева назвала земляков дикарями

Алена Водонаева назвала жителей Тюмени дикарями

29 июля 2024, 10:18
Фото: Фото: Алена Водонаева / ВКонтакте

Уроженка Тюмени Алена Водонаева назвала земляков дикарями

Блогер и телеведущая Алена Водонаева рассказала о своем визите в родной город Тюмень. В своем Telegram-канале она поделилась впечатлениями от посещения СПА-зоны в одном из отелей и описала своих земляков как «дикарей».

Водонаева отметила, что в бассейне отеля повсюду размещены таблички, предупреждающие о запрете нырять. Однако тюменцы игнорируют это правило.

«Вопросы к родителям, которые не делают замечания тем, за кого несут ответственность. Дикари. Но, как правило, у дикарей всегда вырастают дикари, которые, как и их родители плевать хотели на окружающих», — написала телеведущая в своем Telegram-канале.

Ранее «Наш город» писал, что жители Тюмени предложили рассмотреть кандидатуру Алены Водонаевой на пост мэра. В ходе опроса 76% респондентов поддержали эту идею.

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#Виктория Загитова#Общество#Тюмень#Тюменская область#Россия#Новости тюмени#Алена Водонаева
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