Алена Водонаева назвала жителей Тюмени дикарями

Posted Сегодня, 10:18
Published Сегодня, 10:18
Modified Сегодня, 10:20
Updated Сегодня, 10:20
Водонаева отметила, что в бассейне отеля повсюду размещены таблички, предупреждающие о запрете нырять. Однако тюменцы игнорируют это правило.
«Вопросы к родителям, которые не делают замечания тем, за кого несут ответственность. Дикари. Но, как правило, у дикарей всегда вырастают дикари, которые, как и их родители плевать хотели на окружающих», — написала телеведущая в своем Telegram-канале.
Ранее «Наш город» писал, что жители Тюмени предложили рассмотреть кандидатуру Алены Водонаевой на пост мэра. В ходе опроса 76% респондентов поддержали эту идею.