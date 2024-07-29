Алена Водонаева назвала жителей Тюмени дикарями

Уроженка Тюмени Алена Водонаева назвала земляков дикарями

Блогер и телеведущая Алена Водонаева рассказала о своем визите в родной город Тюмень. В своем Telegram-канале она поделилась впечатлениями от посещения СПА-зоны в одном из отелей и описала своих земляков как «дикарей».