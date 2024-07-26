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Published Сегодня, 11:33

Modified Сегодня, 11:35

Updated Сегодня, 11:35

В Тюмени благоустроят несколько важных скверов

Нужен современный облик. В Тюмени благоустроят несколько важных скверов

26 июля 2024, 11:33
Фото: 1MI

В Тюмени благоустроят несколько важных скверов

В ближайшее время планируется ремонт фонтана в сквере Немцова. В этом году также начнутся работы по благоустройству и преображению сквера Славянский, находящегося на улице Тульской в Тюмени.

О том, что работы в сквере Славянский запланированы в этом году, сегодня сообщил глава города Максим Афанасьев в прямом эфире программы «Час Тюмени» ГТРК «Регион-Тюмень». По его словам, специалисты, которые будут проводить работы, уже найдены.

— В обновленном сквере на улице Тульской появится водоем в виде плоскостного сооружения, новая брусчатка, уличная мебель, — прокомментировал Максим Афанасьев.

После масштабного преображения зеленая зона обретет современный облик, добавил глава Тюмени.

Что касается сквера Немцова, то, сейчас специалисты производят расчеты, чтобы привести фонтан в рабочее состояние.

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Ранее «Наш город» писал о том, что в новых скверах Тюмени установят более 90 камер видеонаблюдения. Работы будут выполнены до конца года.

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