Нужен современный облик. В Тюмени благоустроят несколько важных скверов

Posted Сегодня, 11:33
Published Сегодня, 11:33
Modified Сегодня, 11:35
Updated Сегодня, 11:35
О том, что работы в сквере Славянский запланированы в этом году, сегодня сообщил глава города Максим Афанасьев в прямом эфире программы «Час Тюмени» ГТРК «Регион-Тюмень». По его словам, специалисты, которые будут проводить работы, уже найдены.
— В обновленном сквере на улице Тульской появится водоем в виде плоскостного сооружения, новая брусчатка, уличная мебель, — прокомментировал Максим Афанасьев.
После масштабного преображения зеленая зона обретет современный облик, добавил глава Тюмени.
Что касается сквера Немцова, то, сейчас специалисты производят расчеты, чтобы привести фонтан в рабочее состояние.
Ранее «Наш город» писал о том, что в новых скверах Тюмени установят более 90 камер видеонаблюдения. Работы будут выполнены до конца года.