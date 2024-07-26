Нужен современный облик. В Тюмени благоустроят несколько важных скверов

О том, что работы в сквере Славянский запланированы в этом году, сегодня сообщил глава города Максим Афанасьев в прямом эфире программы «Час Тюмени» ГТРК «Регион-Тюмень». По его словам, специалисты, которые будут проводить работы, уже найдены.