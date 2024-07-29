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В Тюмени продают коттедж в дворцовом стиле за 300 миллионов рублей

В Тюмени продают коттедж в дворцовом стиле за 300 миллионов рублей

29 июля 2024, 12:31
Фото: Авито
В Тюмени продают коттедж за крупную сумму — 300 миллионов рублей. Объявление о продаже коттеджа в дворцовом стиле размещено на сайте Авито.

На сайте «Авито» появилось объявление о продаже коттеджа в дворцовом стиле барокко (стиль в европейском искусстве и архитектуре XVI–XVII веков). Его предлагают купить за 300 миллионов рублей.

Уточняется, что коттедж состоит из двух зданий, а именно основное (595 квадратных метров из кирпича) и гостевой дом (176 квадратных метров из бруса). Они располагаются на берегу реки в деревне Ушакова в Тюменском районе. В объявлении указано, что качество строительства высокое, а планировка продумана до мелочей.

— Отделка коттеджей выполнена по эксклюзивному дизайнерскому проекту в стиле барокко. Для отделки стен использована венецианская штукатурка, тканевые обои. Все двери изготовлены на заказ с элементами ручной росписи, итальянская фурнитура. Потолки: гипсовая лепнина и художественная роспись, — говорится в описании.

В основном строении размещены гостиная с камином, комната с выходом на террасу, СПА-зона с бассейном, джакузи и сауной, бильярдная комната, винный погреб и мягкая зона отдыха. Также роскошно и в гостевом доме. Там находятся спальни, кухня гостиная с камином и санузел.

Отмечается, что территория шикарного коттеджа круглосуточно охраняется, она огорожена кирпичным забором с КПП.

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Ранее мы писали о том, что в новом микрорайоне Тюмени построят первое в городе 50-этажное здание. В создании проекта участвовали тюменские и международные компании.

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#Мелиса Учунджю#Тюмень#Тюменская область#Новости тюмени
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