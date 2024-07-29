В Тюмени продают коттедж в дворцовом стиле за 300 миллионов рублей

Уточняется, что коттедж состоит из двух зданий, а именно основное (595 квадратных метров из кирпича) и гостевой дом (176 квадратных метров из бруса). Они располагаются на берегу реки в деревне Ушакова в Тюменском районе. В объявлении указано, что качество строительства высокое, а планировка продумана до мелочей.