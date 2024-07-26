Ежегодно тюменские РобоЛабы выпускают более 1500 школьников

Posted 26 июля, 05:12
Published 26 июля, 05:12
Modified Сегодня, 10:57
Updated Сегодня, 10:57
Тюменский Центр робототехники и АСУ работает как площадка для развития детского ИТ Сегодня работа РобоЛабов и АйтиЛабов организована во всех районах и городах региона. Обучают ребят педагоги, которые прошли специальную подготовку. Классы организованы на базах школ и обеспечиваются всем необходимым оборудованием и расходным материалом. Обучение в них бесплатное.
«Сейчас Центр робототехники и АСУ Тюменской области объединяет уже 76 классов по всему региону. На базе центра работают классы 1С, GameDev-станция, Школа юных нейроинженеров. Ребят готовят к соревнованиям по робототехнике», — отметили в департаменте информатизации.
К слову, Тюменский Центр робототехники вошел в рейтинг лучших технологических кружков России. А среди учеников Центра немало талантливых ребят, изобретения которых получили признание и награды на мировых, российских и региональных конкурсах и соревнованиях.
«Мы сформировали необходимый земельный участок на базе стадиона „Локомотив“, и уже в 2019 году приступим к разработке проектной документации. Там будет футбольный комплекс — полноразмерное поле, площадки для занятий мини-футболом и сопутствующими видами спорта. Это будет еще одна хорошая площадка для развития огромного спортивного потенциала наших мальчишек», — цитирует Александра Моора пресс-служба регионального правительства.
Губернатор также отметил, что тюменская мини-футбольная команда является чемпионом России, и выразил надежду на дальнейшие успехи наших спортсменов.
Спортивная инфраструктура в Тюменской области развивается в рамках реализации нацпроектов «Демография» и «Жилье и городская среда». Внимание уделяют не только городу, но и области. Так, к концу следующего года в 3-м Северном микрорайоне Ишима появится еще один новый спортивный объект, заявил глава муниципалитета Федор Шишкин.
Дата публикации: 25 декабря 2019 года