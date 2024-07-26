Ежегодно тюменские РобоЛабы выпускают более 1500 школьников

В ноябре 2015 года в Тюмени был открыт первый класс роботехников. Его первыми учениками стали 50 ребят из местной школы №88, но уже в скором времени РобоЛабы появились и в других муниципалитетах региона. Ежегодно обучение в них проходят порядка 1500 детей и подростков, сообщает областной депцифры.