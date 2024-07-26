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Posted 26 июля, 05:12

Published 26 июля, 05:12

Modified Сегодня, 10:57

Updated Сегодня, 10:57

Ежегодно тюменские РобоЛабы выпускают более 1500 школьников

Ежегодно тюменские РобоЛабы выпускают более 1500 школьников

26 июля 2024, 05:12
Фото: 1MI
В ноябре 2015 года в Тюмени был открыт первый класс роботехников. Его первыми учениками стали 50 ребят из местной школы №88, но уже в скором времени РобоЛабы появились и в других муниципалитетах региона. Ежегодно обучение в них проходят порядка 1500 детей и подростков, сообщает областной депцифры.

Тюменский Центр робототехники и АСУ работает как площадка для развития детского ИТ Сегодня работа РобоЛабов и АйтиЛабов организована во всех районах и городах региона. Обучают ребят педагоги, которые прошли специальную подготовку. Классы организованы на базах школ и обеспечиваются всем необходимым оборудованием и расходным материалом. Обучение в них бесплатное.

«Сейчас Центр робототехники и АСУ Тюменской области объединяет уже 76 классов по всему региону. На базе центра работают классы 1С, GameDev-станция, Школа юных нейроинженеров. Ребят готовят к соревнованиям по робототехнике», — отметили в департаменте информатизации.

К слову, Тюменский Центр робототехники вошел в рейтинг лучших технологических кружков России. А среди учеников Центра немало талантливых ребят, изобретения которых получили признание и награды на мировых, российских и региональных конкурсах и соревнованиях.

Тюменский Центр робототехники вошел в рейтинг лучших технологических кружков России
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«Мы сформировали необходимый земельный участок на базе стадиона „Локомотив“, и уже в 2019 году приступим к разработке проектной документации. Там будет футбольный комплекс — полноразмерное поле, площадки для занятий мини-футболом и сопутствующими видами спорта. Это будет еще одна хорошая площадка для развития огромного спортивного потенциала наших мальчишек», — цитирует Александра Моора пресс-служба регионального правительства.

Губернатор также отметил, что тюменская мини-футбольная команда является чемпионом России, и выразил надежду на дальнейшие успехи наших спортсменов.

Спортивная инфраструктура в Тюменской области развивается в рамках реализации нацпроектов «Демография» и «Жилье и городская среда». Внимание уделяют не только городу, но и области. Так, к концу следующего года в 3-м Северном микрорайоне Ишима появится еще один новый спортивный объект, заявил глава муниципалитета Федор Шишкин.

Дата публикации: 25 декабря 2019 года

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