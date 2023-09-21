Тюменские школьники могут бесплатно пройти курсы по программированию и робототехнике

Posted 21 сентября, 05:52
Published 21 сентября, 05:52
Modified Сегодня, 10:44
Updated Сегодня, 10:44
Заявки можно подать лично или через приложение «Навигатор дополнительного образования Тюменской области.
Обучение навыкам программирования и робототехники поможет не только получить первые азы в этих востребованных профессиях, но станет хорошим преимуществом при поступлении в профильные колледжи и вузы. Также ученики Центра робототехники и АСУ регулярно принимают участие в хакатонах и инженерных соревнованиях и каждый раз показывают на них отличные результаты, занимая призовые места.
В департаменте информатизации напомнили, что Центр робототехники и автоматизированных систем управления был создан специально для формирования в регионе квалифицированного пласта ИТ-специалистов, начиная со школьной скамьи. Так, с 2015 года в Тюменской области начали работать РобоЛабы (робототехника) и АйтиЛабы (программирование). Обучение подростков проводится на базе оборудованных классов в школах Тюмени, Ялуторовска, Заводоуковска, Тобольска и Ишима.