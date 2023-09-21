Тюменские школьники могут бесплатно пройти курсы по программированию и робототехнике

Обучение навыкам программирования и робототехники поможет не только получить первые азы в этих востребованных профессиях, но станет хорошим преимуществом при поступлении в профильные колледжи и вузы. Также ученики Центра робототехники и АСУ регулярно принимают участие в хакатонах и инженерных соревнованиях и каждый раз показывают на них отличные результаты, занимая призовые места.