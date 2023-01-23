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Posted 23 января 13:23

Published 23 января 13:23

Modified Сегодня, 03:44

Updated Сегодня, 03:44

Тюменский Центр робототехники вошел в рейтинг лучших технологических кружков России

23 января 2023, 13:23
Фото: сайт правительства Тюменской области
По итогам Всероссийского конкурса кружков 2022 года Центр робототехники и АСУ Тюменской области вошел в число призеров. Эксперты признали лучшей практику тюменцев в треке «Среда технологического развития». Об этом сообщили в пресс-службе регионального департамента информатизации.

Конкурс проводится Кружковым движением НТИ в поддержку детских технологических инициатив и инженерных энтузиастов.

В число призеров конкурса также вошел класс «РобоЛаб» в номинации «Технологический кружок» как одна из лучших практик обучения робототехнике в стране.

Сейчас в Тюмени и области работает 35 классов по робототехнике. От них на конкурс кружков было подано более 30 заявок.

Тюменский Центр робототехники и АСУ с 2015 года работает как площадка для развития детского ИТ-творчества. Структура Центра представляет собой сеть классов: «АйтиЛаб» в направлении программирования, и «РобоЛаб» в направлении робототехники. Они представлены во всех муниципальных образованиях области, чтобы у детей из малых населенных пунктов была возможность заниматься техническим творчеством на таком же уровне, как и в городских школах. На практике это достигается за счет обучения всех педагогов актуальным и востребованным навыкам в образовательной среде. Кроме этого, все классы обеспечиваются расходными материалами для учебной программы и проектной деятельности, получают необходимую поддержку и помощь от инженеров Проектной лаборатории, которая находится в Тюмени. Все классы открываются при учреждениях общего образования. Обучение бесплатное по любому из направлений.

«Высокая экспертная оценка и видимые практические результаты позволяют сделать вывод об эффективности проекта. Этим подтверждается заинтересованность региона в развитии технологического детского творчества и то, что уже сделано, дает положительный результат для формирования кадрового ИТ-потенциала. Ведь в конечном счете, вкладываясь в развитие детской образовательной ИТ-среды, мы обеспечиваем регион и страну инициативными квалифицированными ИТ-специалистами, которые действительно могут внести и уже отчасти вносят весомый вклад в развитие цифровой экономики», - пояснил директор департамента информатизации Тюменской области Станислав Логинов.
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