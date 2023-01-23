Тюменский Центр робототехники вошел в рейтинг лучших технологических кружков России

Тюменский Центр робототехники и АСУ с 2015 года работает как площадка для развития детского ИТ-творчества. Структура Центра представляет собой сеть классов: «АйтиЛаб» в направлении программирования, и «РобоЛаб» в направлении робототехники. Они представлены во всех муниципальных образованиях области, чтобы у детей из малых населенных пунктов была возможность заниматься техническим творчеством на таком же уровне, как и в городских школах. На практике это достигается за счет обучения всех педагогов актуальным и востребованным навыкам в образовательной среде. Кроме этого, все классы обеспечиваются расходными материалами для учебной программы и проектной деятельности, получают необходимую поддержку и помощь от инженеров Проектной лаборатории, которая находится в Тюмени. Все классы открываются при учреждениях общего образования. Обучение бесплатное по любому из направлений.