Женщину с шестью детьми хотели выгнать на улицу по решению тюменского суда

Posted Сегодня, 07:17
Published Сегодня, 07:17
Modified Сегодня, 07:19
Updated Сегодня, 07:19
В Тюмени женщина с шестью детьми едва не осталась без крыши над головой. Это произошло после того, как департамент имущественных отношений городской администрации обратился в суд с иском о выселении семьи из-за отсутствия законных оснований для проживания.
Помещение в общежитии одного из предприятий женщине предоставили в 2003 году. В 2011 году тюменка была уволена, но спустя 7 месяцев снова принята на работу. В 2022 году общежитие перешло в муниципальную собственность без оформления договоров с жильцами.
Несмотря на заключение прокурора, суд удовлетворил иск департамента, так как посчитал договор найма помещения прекращенным с момента последнего увольнения женщины. Прокурор, участвовавший в деле, не согласился с таким решением и внес апелляционное представление, в котором сослался на норму закона, согласно которой передача здания в муниципальную собственность не влечет за собой выселение жильцов.
В результате прокурорского вмешательства дело было пересмотрено. Департаменту отказали в выселении людей из общежития. Жильцам предоставили право пользования помещениями на условиях договора социального найма.
Ранее «Наш город» писал, что в дело с расселением дома на Пражской в Тюмени вмешался Бастрыкин. Местная жительница пожаловалась, что застройщик предлагает неравнозначную компенсацию за выкуп квартир и пытается выселить несогласных с выплатами людей.