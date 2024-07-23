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Женщину с шестью детьми хотели выгнать на улицу по решению тюменского суда

Женщину с шестью детьми хотели выгнать на улицу по решению тюменского суда

23 июля 2024, 07:17
Фото: 1MI
Многодетная семья проживала в общежитии одного из предприятий. Из-за проблем с документами суд счел договор найма помещения прекращенным.

В Тюмени женщина с шестью детьми едва не осталась без крыши над головой. Это произошло после того, как департамент имущественных отношений городской администрации обратился в суд с иском о выселении семьи из-за отсутствия законных оснований для проживания.

Помещение в общежитии одного из предприятий женщине предоставили в 2003 году. В 2011 году тюменка была уволена, но спустя 7 месяцев снова принята на работу. В 2022 году общежитие перешло в муниципальную собственность без оформления договоров с жильцами.

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Несмотря на заключение прокурора, суд удовлетворил иск департамента, так как посчитал договор найма помещения прекращенным с момента последнего увольнения женщины. Прокурор, участвовавший в деле, не согласился с таким решением и внес апелляционное представление, в котором сослался на норму закона, согласно которой передача здания в муниципальную собственность не влечет за собой выселение жильцов.

В результате прокурорского вмешательства дело было пересмотрено. Департаменту отказали в выселении людей из общежития. Жильцам предоставили право пользования помещениями на условиях договора социального найма.

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Ранее «Наш город» писал, что в дело с расселением дома на Пражской в Тюмени вмешался Бастрыкин. Местная жительница пожаловалась, что застройщик предлагает неравнозначную компенсацию за выкуп квартир и пытается выселить несогласных с выплатами людей.

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#Любовь Селезнева#Общество#Тюмень#Тюменская область#Прокуратура#Новости тюмени#Многодетные семьи#Общежития#Выселение
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