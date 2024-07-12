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В скандал с расселением дома в Тюмени вмешался Бастрыкин

В скандал с расселением дома в Тюмени вмешался Бастрыкин

12 июля 2024, 05:37
Фото: 1MI
Жительница дома на Пражской пожаловалась главе СКР, что застройщик предлагает слишком маленькую сумму за выкуп квартир. Строительная фирма пытается сделать все возможное, чтобы выселить недовольных.

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин заинтересовался расселением дома на Пражской в Тюмени. Ему пожаловалась местная жительница. По словам женщины, застройщик «Улей Девелопмент» предложил ей неравнозначную компенсацию за выкуп квартир.

Другое жилье строительная компания не предлагает. Вместо этого, она пытается признать дом аварийным, чтобы выселить всех несогласных с выплатами людей.

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По данному факту возбуждено уголовное дело. Бастрыкин поручил руководителю СУ СК РФ по Тюменской области доложить об установленных обстоятельствах.

Ранее «Наш город» писал, что сроки расселения аварийного дома в Тюмени пересмотрят после вмешательства прокуратуры. Здание планировалось расселить до 2031 года.

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