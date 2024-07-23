Для строительства дороги и развязки в Тюмени будут изымать участки

Posted Сегодня, 06:41
Published Сегодня, 06:41
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Updated Сегодня, 06:43
В Тюмени планируется строительство улицы Ставропольской и развязки через железнодорожные пути. Для этого будут изыматься участки, сообщается на сайте городской администрации.
«Изъятие земельных участков осуществляется в целях размещения объектов дорожно-транспортной инфраструктуры: „Строительство транспортной развязки через железную дорогу ‚Москва — Владивосток‘ в створе улицы Аккумуляторная“, „Строительство улицы Ставропольская на участке от улицы Московский тракт до улицы Интернациональная“», — говорится в сообщении.
Изъятию подлежат участки, а также расположенные на них жилые дома и гаражи. Средства за изъятые участки тюменцам обещают возместить.
Ранее «Наш город» писал, что на подъезде к Тюмени оборудуют несколько разворотов. На них потратят 150 миллионов рублей.