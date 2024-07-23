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Для строительства дороги и развязки в Тюмени будут изымать участки

Для строительства дороги и развязки в Тюмени будут изымать участки

23 июля 2024, 06:41
Фото: 1MI
Власти запланировали строительство улицы Ставропольской и развязки через железнодорожные пути. Для этого будут изъяты жилые дома и гаражи.

В Тюмени планируется строительство улицы Ставропольской и развязки через железнодорожные пути. Для этого будут изыматься участки, сообщается на сайте городской администрации.

«Изъятие земельных участков осуществляется в целях размещения объектов дорожно-транспортной инфраструктуры: „Строительство транспортной развязки через железную дорогу ‚Москва — Владивосток‘ в створе улицы Аккумуляторная“, „Строительство улицы Ставропольская на участке от улицы Московский тракт до улицы Интернациональная“», — говорится в сообщении.
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Изъятию подлежат участки, а также расположенные на них жилые дома и гаражи. Средства за изъятые участки тюменцам обещают возместить.

Ранее «Наш город» писал, что на подъезде к Тюмени оборудуют несколько разворотов. На них потратят 150 миллионов рублей.

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#Любовь Селезнева#Общество#Тюмень#Строительство#Тюменская область#Новости тюмени#Земельные участки#Строительство дорог#Дорожное строительство
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