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На подъезде к Тюмени оборудуют несколько разворотов за 150 миллионов рублей

На подъезде к Тюмени оборудуют несколько разворотов за 150 миллионов рублей

18 июля 2024, 11:29
Фото: 1MI
На автодороге Екатеринбург — Тюмень оборудуют новые развороты. Они должны появиться в районе подъезда к Тюмени. Для этого «Управлением автомобильных дорог» региона объявлен тендер на 150 млн руб.

Информацию о новых разворотах и начале конкурса появилась на портале Госзакупок. Подрядчик, одержавший победу в тендере, должен будет во время ремонта предусмотреть площадки для разворота автомобилей. Предварительно, они должны находиться на 318 км трассы.

Протяженность участка для работ — 900 метров. Это должен учесть подрядчик при проектировке проектно-сметной документации. Принимать заявки от желающих будут до 29 июля.

Отметим, что сейчас на участке трассы есть полоса для разворота, но она при этом является крайней левой. Останавливаясь на ней, водитель создают заторы и аварийные ситуации.

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#Александр Смирнов#Общество#Происшествия#Новости тюмени#Дороги
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