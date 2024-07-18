На подъезде к Тюмени оборудуют несколько разворотов за 150 миллионов рублей

Posted Сегодня, 11:29
Published Сегодня, 11:29
Modified Сегодня, 11:37
Updated Сегодня, 11:37
Информацию о новых разворотах и начале конкурса появилась на портале Госзакупок. Подрядчик, одержавший победу в тендере, должен будет во время ремонта предусмотреть площадки для разворота автомобилей. Предварительно, они должны находиться на 318 км трассы.
Протяженность участка для работ — 900 метров. Это должен учесть подрядчик при проектировке проектно-сметной документации. Принимать заявки от желающих будут до 29 июля.
Отметим, что сейчас на участке трассы есть полоса для разворота, но она при этом является крайней левой. Останавливаясь на ней, водитель создают заторы и аварийные ситуации.
Ранее сообщалось о том, что в Тюменской области намерены починить 250 километров дорог.