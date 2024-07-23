Сморкались и трогали этими руками мясо: рестораторов Тюмени обвинили в антисанитарии

Организаторы мероприятия данную информацию опровергли. В пресс-службе компании Sobolev Alliance подчеркнули, что на шампур мясо нанизывали прямо на набережной, а мариновали заранее куски в ресторане. При этом, все гастроемкости с сырым мясом были накрыты пищевой пленкой. Жарили и снимали с огня шашлык разные повара — вторые руками с уличными поверхностями никак не соприкасались.