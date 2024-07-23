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Рестораторов Тюмени обвинили в антисанитарии во время жарки рекордного шашлыка

Сморкались и трогали этими руками мясо: рестораторов Тюмени обвинили в антисанитарии

23 июля 2024, 03:50
Фото: nashgorod.ru

Рестораторов Тюмени обвинили в антисанитарии во время жарки рекордного шашлыка

Организаторов мероприятия по приготовлению шашлыка-рекордсмена обвинили в нарушении санитарных норм. По данным тг-канала Ural Mash, шашлычники трогали готовое мясо грязными руками.
«Администрация и повара готовились к мероприятию полгода, а около 500 килограммов мяса мариновали двое суток. В итоге вышло спустя рукава: шашлычники натягивали куски на 438-метровый шампур в строительных перчатках. В них же сморкались и опирались о поребрик», сообщил Ural Mash.

Организаторы мероприятия данную информацию опровергли. В пресс-службе компании Sobolev Alliance подчеркнули, что на шампур мясо нанизывали прямо на набережной, а мариновали заранее куски в ресторане. При этом, все гастроемкости с сырым мясом были накрыты пищевой пленкой. Жарили и снимали с огня шашлык разные повара — вторые руками с уличными поверхностями никак не соприкасались.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени в субботу, 20 июля, установили рекорд по жарке самого длинного шашлыка в России — его длина составила 438 метров. Тюменский шашлык был занесен в Кингу рекордов России.

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