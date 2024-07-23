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Книга рекордов России

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Июль
Подкормили вражескую пропаганду: тюменский шашлык попал не только в Книгу рекордов
Тюменский шашлык-рекордсмен, а точнее «битва» горожан за порцию ароматного мяса, уже дошла даже до украинского пропагандиста Дмитрия Гордона*.
23 июля, 08:38
Сморкались и трогали этими руками мясо: рестораторов Тюмени обвинили в антисанитарии
Организаторов мероприятия по приготовлению шашлыка-рекордсмена обвинили в нарушении санитарных норм. По данным тг-канала Ural Mash, шашлычники трогали готовое мясо грязными руками.
23 июля, 03:50
«Вечно голодный народ»: тюменцы выстроились в очередь за шашлыком-рекордсменом
21 июля, 03:52
Будет битва? В Тюмени на набережной уже начали жарить огромный шашлык
20 июля, 11:37
Август 2023
Тюменская компания построила самый маленький дом в мире
Его площадь составляет менее 3 квадратных метров.
3 августа 2023, 07:52

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