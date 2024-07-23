Сидим дома. В Тюменской области прогнозируется гроза и сильный дождь

Posted Сегодня, 13:09
Published Сегодня, 13:09
Modified Сегодня, 13:11
Updated Сегодня, 13:11
В предстоящую среду, 24 июля, на юге Тюменской области в ночные часы местами сильные дожди, ливни, грозы. Информация размещена на сайте Гидрометцентра.
Прогнозируется северный, северо-восточный ветер, его порывы достигнут от 7 до 12 метров в секунду. Местами порывы достигнут от 15 до 17 метров в секунду. В среду температура воздуха составит +10…+21.
В четверг, 25 июля, будет пасмурно, температура воздуха составит +14…+20.
Ранее «Наш город» писал о том, что 23 июля на юге Тюменской области будет бушевать непогода. Синоптики обещают в течение дня дожди, местами грозы и ливни.