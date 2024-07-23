nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 13:09

Published Сегодня, 13:09

Modified Сегодня, 13:11

Updated Сегодня, 13:11

На Тюменскую область надвигается сильная гроза

Сидим дома. В Тюменской области прогнозируется гроза и сильный дождь

23 июля 2024, 13:09
Фото: Изображение Midjourney

На Тюменскую область надвигается сильная гроза

Завтра в Тюменской области ожидаются неблагоприятные погодные условия. Об этом сообщает Гидрометцентр.

В предстоящую среду, 24 июля, на юге Тюменской области в ночные часы местами сильные дожди, ливни, грозы. Информация размещена на сайте Гидрометцентра.

Прогнозируется северный, северо-восточный ветер, его порывы достигнут от 7 до 12 метров в секунду. Местами порывы достигнут от 15 до 17 метров в секунду. В среду температура воздуха составит +10…+21.

В четверг, 25 июля, будет пасмурно, температура воздуха составит +14…+20.

Опять штормовое: грозы и ливни обрушатся сегодня на Тюмень
Узнать подробнее

Ранее «Наш город» писал о том, что 23 июля на юге Тюменской области будет бушевать непогода. Синоптики обещают в течение дня дожди, местами грозы и ливни.

Читайте также:
Готовьте резиновые сапоги: какой будет погода в Тюмени на День города?Ливень и грозы: тюменцев предупредили об опасной погодеВ Тюмени сегодня похолодает до +20
#Мелиса Учунджю#Тюмень#Тюменская область#Новости тюмени#Погода в Тюмени#Погода
Подпишитесь
Все о Дне города Тюмени 2024: подробная афиша, кто приедет и какие события ждут?
Сегодня, 08:09
Увольняемся и сидим дома! Лучшие способы увеличить доходы для тюменцев
Сегодня, 08:16
Удары шокером и бензопила над головой! Как проходят хоррор-квесты в Тюмени?
Сегодня, 06:53
Где растут дикая малина и черника? Тюменцы раскрыли урожайные места
Сегодня, 07:39
Одна ссылка — все ваши деньги! Раскрываем новые схемы мошенничества в Тюмени
Сегодня, 05:27
«Ты навсегда в наших сердцах». Еще один 18-летний тюменец погиб на СВО
Сегодня, 11:14