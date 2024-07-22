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В Тюмени 22 июля будет дождливо и пасмурно

В Тюмени сегодня похолодает до +20

22 июля 2024, 01:01
Фото: 1MI

В Тюмени 22 июля будет дождливо и пасмурно

На юге Тюменской области в понедельник ожидаются дожди и грозы. По прогнозам синоптиков, днем столбики термометров покажут +18…+23, в ночные часы температура воздуха составит +9…+14, скорость ветра составит 7-12 м/с.

В Тюмени 22 июля ожидается пасмурная погода, небольшой дождь в течение дня. Утром термометры покажут +14…+17, днем ожидается до +18….+20, в темное время суток температура воздуха составит +14…+17. Ветер будет дуть со скоростью до 2,4-3,2 м/с.

УФ-индекс 2 балла, магнитное поле неустойчивое. Восход в 4:18, закат в 21:11, продолжительность дня 16 часов 53 минуты.

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В Тобольске 22 июля синоптики обещают пасмурную погоду, дожди в течение дня. Утром температура воздуха составит +15…+18, днем потеплеет до +19, в вечерние часы ожидается +14…+16. Скорость ветра составит 2,5-3,4 м/с.

УФ-индекс 2 балла, магнитное поле неустойчивое. Восход в 4:00, закат в 21:07, продолжительность дня 17 часов 7 минут.

В Ишиме 22 июля ожидается переменная облачность, небольшой дождь. Утром температура воздуха составит +16…+20, днем до +21…+22, в темное время суток термометры покажут +16…+18. Ветер будет дуть со скоростью 2-3,7 м/с.

УФ-индекс 2 балла, магнитное поле неустойчивое. Восход в 4:09, закат в 20:49, продолжительность дня 16 часов 40 минут.

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