В Тюмени сегодня похолодает до +20

В Тюмени 22 июля ожидается пасмурная погода, небольшой дождь в течение дня. Утром термометры покажут +14…+17, днем ожидается до +18….+20, в темное время суток температура воздуха составит +14…+17. Ветер будет дуть со скоростью до 2,4-3,2 м/с.