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Жительница Тюмени опубликовала видео с полуголым бывшим мужем и попала под суд

Спровоцировала и опозорила: тюменка попала под суд за видео с полуголым бывшим мужем

19 июля 2024, 05:44
Фото: 1MI

Жительница Тюмени опубликовала видео с полуголым бывшим мужем и попала под суд

Женщина попросила подругу снять на видео ее конфликт с бывшим супругом. Позже она опубликовала ролик в местной группе.

Мировой суд Калининского района Тюмени вынес приговор 39-летней местной жительнице. Ее обвинили в нарушении неприкосновенности частной жизни.

В мае 2023 года тюменка пришла с подругой к бывшему мужу и попросила ее снимать происходящее на видео. В момент выяснения отношений мужчина был в одном нижнем белье.

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Позже женщина опубликовала ролик в местной группе «Вконтакте» и даже оставила под записью комментарий. За эту выходку суд оштрафовал тюменку на 15 тысяч рублей.

Ранее «Наш город» писал, что житель Екатеринбурга пытался уехать в Тюмень на грузовом поезде из-за конфликта с супругой. Мужчина захотел навестить друга.

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