Спровоцировала и опозорила: тюменка попала под суд за видео с полуголым бывшим мужем

Posted Сегодня, 05:44
Published Сегодня, 05:44
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Updated Сегодня, 05:47
Мировой суд Калининского района Тюмени вынес приговор 39-летней местной жительнице. Ее обвинили в нарушении неприкосновенности частной жизни.
В мае 2023 года тюменка пришла с подругой к бывшему мужу и попросила ее снимать происходящее на видео. В момент выяснения отношений мужчина был в одном нижнем белье.
Позже женщина опубликовала ролик в местной группе «Вконтакте» и даже оставила под записью комментарий. За эту выходку суд оштрафовал тюменку на 15 тысяч рублей.
Ранее «Наш город» писал, что житель Екатеринбурга пытался уехать в Тюмень на грузовом поезде из-за конфликта с супругой. Мужчина захотел навестить друга.