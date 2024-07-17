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Published Сегодня, 09:09

Modified Сегодня, 09:11

Updated Сегодня, 09:11

Разработчики Hamster Kombat рассказали о дальнейших планах

Пользователи в ожидании: создатели Hamster Kombat рассказали о дальнейших планах

17 июля 2024, 09:09
Фото: Изображение Midjourney

Разработчики Hamster Kombat рассказали о дальнейших планах

Около месяца назад кликер Hamster Kombat обрел невероятную популярность. Разработчики «хомяка» рассказали, чем вдохновлялись при его создании и к чему пользователям нужно готовиться.

По словам разработчиков Hamster Kombat, они занимаются криптовалютными проектами уже 10 лет. Ожидаемо, на создание кликера их вдохновил успех Notcoin. Также они черпали вдохновение из популярных в 2010-х игр и мемных акций, рассказывает «Новая Хакасия».

Желание остаться анонимными разработчики объясняют скромностью и тем, что проект не про них, а про индустрию и общество. О том, что благодаря анонимности государство не узнает об их миллиардах и не потребует заплатить налоги, они, конечно, говорить не стали.

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Пока пользователи ждут первого эйрдропа, разработчики готовят второй. По их словам, он может произойти в ближайшие два года. Они также признали, что в игре очень много ботов и пользователей, «тапающих» сразу с нескольких устройств. С этими моментами создатели пообещали разобраться перед листингом.

«Мы также заботимся о финансовой грамотности и всеобщем базовом доходе, и похоже, что мы становимся одним из крупнейших проектов в этой области», — добавили разработчики.
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Но звучит это немного сомнительно, ведь завести кошелек и «тапать хомяка» — не означает стать финансово грамотным. Кроме того, все еще есть люди, которые уверены, что игра — просто попытка нажиться на финансово неграмотных пользователях.

Ранее «Наш город» писал, что жители Тобольска заработали 27 миллионов рублей на запрещенных азартных играх. В отношении них возбуждены уголовные дела.

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