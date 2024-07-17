Пользователи в ожидании: создатели Hamster Kombat рассказали о дальнейших планах

Posted Сегодня, 09:09
Published Сегодня, 09:09
Modified Сегодня, 09:11
Updated Сегодня, 09:11
По словам разработчиков Hamster Kombat, они занимаются криптовалютными проектами уже 10 лет. Ожидаемо, на создание кликера их вдохновил успех Notcoin. Также они черпали вдохновение из популярных в 2010-х игр и мемных акций, рассказывает «Новая Хакасия».
Желание остаться анонимными разработчики объясняют скромностью и тем, что проект не про них, а про индустрию и общество. О том, что благодаря анонимности государство не узнает об их миллиардах и не потребует заплатить налоги, они, конечно, говорить не стали.
Пока пользователи ждут первого эйрдропа, разработчики готовят второй. По их словам, он может произойти в ближайшие два года. Они также признали, что в игре очень много ботов и пользователей, «тапающих» сразу с нескольких устройств. С этими моментами создатели пообещали разобраться перед листингом.
«Мы также заботимся о финансовой грамотности и всеобщем базовом доходе, и похоже, что мы становимся одним из крупнейших проектов в этой области», — добавили разработчики.
Но звучит это немного сомнительно, ведь завести кошелек и «тапать хомяка» — не означает стать финансово грамотным. Кроме того, все еще есть люди, которые уверены, что игра — просто попытка нажиться на финансово неграмотных пользователях.
Ранее «Наш город» писал, что жители Тобольска заработали 27 миллионов рублей на запрещенных азартных играх. В отношении них возбуждены уголовные дела.