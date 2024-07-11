27 миллионов рублей заработали тюменцы на запрещенных азартных играх

По данным прокуратуры Тюменской области, тоболяки оборудовали под игорный клуб нежилое помещение, которое предварительно оснастили компьютерами с установленным на них программным обеспечением, предназначенным для проведения азартных игр. Посетители казио в кассу денежные средства и получали активированные пластиковые карты, с помощью которых через карт-ридеры играли на компьютерах.