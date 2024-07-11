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Published Сегодня, 07:02

Modified Сегодня, 07:04

Updated Сегодня, 07:04

Тюменцы заработали на работе незаконного казино 27 миллионов рублей

27 миллионов рублей заработали тюменцы на запрещенных азартных играх

11 июля 2024, 07:02
Фото: 1MI

Тюменцы заработали на работе незаконного казино 27 миллионов рублей

Четверых жителей Тоболька будут за организацию незаконного казино. Предприимчивые горожане организовали проведение азартных игр в городе. Казино работало на протяжении семи месяцев — с сентября по март 2023 года.
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Суд

По данным прокуратуры Тюменской области, тоболяки оборудовали под игорный клуб нежилое помещение, которое предварительно оснастили компьютерами с установленным на них программным обеспечением, предназначенным для проведения азартных игр. Посетители казио в кассу денежные средства и получали активированные пластиковые карты, с помощью которых через карт-ридеры играли на компьютерах.

Доход от незаконной игорной деятельности превысил 27 миллионов рублей. В настоящее время уголовное дело направлено в Тобольский городской суд для рассмотрения по существу.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени неизвестные установили игровые автоматы в 15 магазинах Ленинского и Восточного округов. На данный момент все они демонтированы, в следователи ищут владельца игровых автоматов.

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