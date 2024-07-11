27 миллионов рублей заработали тюменцы на запрещенных азартных играх

Posted Сегодня, 07:02
Published Сегодня, 07:02
Modified Сегодня, 07:04
Updated Сегодня, 07:04
По данным прокуратуры Тюменской области, тоболяки оборудовали под игорный клуб нежилое помещение, которое предварительно оснастили компьютерами с установленным на них программным обеспечением, предназначенным для проведения азартных игр. Посетители казио в кассу денежные средства и получали активированные пластиковые карты, с помощью которых через карт-ридеры играли на компьютерах.
Доход от незаконной игорной деятельности превысил 27 миллионов рублей. В настоящее время уголовное дело направлено в Тобольский городской суд для рассмотрения по существу.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени неизвестные установили игровые автоматы в 15 магазинах Ленинского и Восточного округов. На данный момент все они демонтированы, в следователи ищут владельца игровых автоматов.