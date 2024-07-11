Собирают грибы, не выезжая из города: где в Тюменской области растут лисички

Posted Сегодня, 06:32
Published Сегодня, 06:32
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Updated Сегодня, 06:37
«В любом направлении, по любому тракту сейчас есть грибы. Где-то меньше, где-то больше. Червивых, правда, много — ножка на срезе чистая, а шляпка с пассажирами», — отмечают тюменцы.
По словам любителей «тихой охоты» за красноголовиками можно смело отправлять в леса по Велижанскому, Московскому, Червишевскому, Ирбитскому, Старотобольскому тракту, за лисичками — в районе озера Андреевское, за боровиками — в Курганскую область. Также можно найти подосиновики в районе экопарка Гагаринский, в лесном массиве в районе Войновки.
Что касается лесной клубники, созреванию которой в настоящее время способствует солнечная погода, то за ароматной ягодой можно ехать в Ишимский и Ялуторовскоий районы — луговые поляны следует искать недалеко от рек.
Ранее «Наш Город» писал, что тюменцы начали продавать точные координаты грибных и ягодных полян. За одно урожайное место «предприниматели» просят 500 рублей.