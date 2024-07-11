nashgorod.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 06:32

Published Сегодня, 06:32

Modified Сегодня, 06:37

Updated Сегодня, 06:37

Тюменские грибники раскрыли самые урожайные места

Собирают грибы, не выезжая из города: где в Тюменской области растут лисички

11 июля 2024, 06:32
Фото: Грибники Тюмени и Тюменской области

Тюменские грибники раскрыли самые урожайные места

Любители «тихой охоты» продолжают хвастаться собранным в лесах урожаем дикоросов. Грибники отмечают, что в этом году грибы имеются в лесных массивах по все направлениям.
«В любом направлении, по любому тракту сейчас есть грибы. Где-то меньше, где-то больше. Червивых, правда, много — ножка на срезе чистая, а шляпка с пассажирами», — отмечают тюменцы.
Фото: Грибники Тюмени и Тюменской области

По словам любителей «тихой охоты» за красноголовиками можно смело отправлять в леса по Велижанскому, Московскому, Червишевскому, Ирбитскому, Старотобольскому тракту, за лисичками — в районе озера Андреевское, за боровиками — в Курганскую область. Также можно найти подосиновики в районе экопарка Гагаринский, в лесном массиве в районе Войновки.

Фото: Грибники Тюмени и Тюменской области

Что касается лесной клубники, созреванию которой в настоящее время способствует солнечная погода, то за ароматной ягодой можно ехать в Ишимский и Ялуторовскоий районы — луговые поляны следует искать недалеко от рек.

Фото: Грибники Тюмени и Тюменской области

Ранее «Наш Город» писал, что тюменцы начали продавать точные координаты грибных и ягодных полян. За одно урожайное место «предприниматели» просят 500 рублей.

Читайте также:
В четырех районах Тюмени изымут гаражи и участки ради КРТОжидается аномальная жара: тюменским водителям рекомендуют отложить поездкиЖена довела: житель Екатеринбурга пытался доехать до Тюмени на грузовом поезде
#Валентина Бурнашева#Общество#Тюмень#Лес#Тюменская область#Новости тюмени#Ягоды#Грибники#Грибы
Подпишитесь
По реке пешком! Тюменская Тура из-за обмеления оголила дно
Сегодня, 09:46
«Променять на море?»: квартиры в Турции и Египте продаются по цене тюменской однушки
Сегодня, 08:37
Ожидается аномальная жара: тюменским водителям рекомендуют отложить поездки
Сегодня, 05:53
Клёв — будь здоров! Лучшие места для летней рыбалки в Тюмени
Сегодня, 08:33
Богатые и злые? 5 мифов о тюменцах, в которые верят по всей стране
Сегодня, 06:50
Перед нами целый мир. Пять лучших мест России, которые могут посетить тюменцы
Сегодня, 10:52