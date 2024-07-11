Собирают грибы, не выезжая из города: где в Тюменской области растут лисички

По словам любителей «тихой охоты» за красноголовиками можно смело отправлять в леса по Велижанскому, Московскому, Червишевскому, Ирбитскому, Старотобольскому тракту, за лисичками — в районе озера Андреевское, за боровиками — в Курганскую область. Также можно найти подосиновики в районе экопарка Гагаринский, в лесном массиве в районе Войновки.