Бухгалтер украла более миллиона рублей у православной гимназии в Тюменской области

Posted Сегодня, 07:16
Published Сегодня, 07:16
Modified Сегодня, 07:18
Updated Сегодня, 07:18
Бухгалтер Ялуторовской православной гимназии похитила из бюджета учреждения 1.1 миллиона рублей. Женщина присваивала деньги в период с января 2019 года по июль 2022 года.
В зале суда она признала вину только частично. Женщина подтвердила, что действительно присвоила часть денег, однако по указанию директора остальную сумму она переводила себе на счет, снимала и выдавала сотрудникам по подложным ведомостям.
Представитель учебного заведения опроверг ее слова и заявил, что никакого указания не было. Женщине придется вернуть украденные деньги, суд приговорил ее к двум годам лишения свободы условно.
Ранее «Наш город» писал, что сотрудница пункта выдачи заказов в Тюмени украла у Ozon почти 800 тысяч рублей. С помощью «левых» аккаунтов девушка похитила 116 товаров.