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Бухгалтер украла более миллиона рублей у православной гимназии в Тюменской области

Бухгалтер украла более миллиона рублей у православной гимназии в Тюменской области

17 июля 2024, 07:16
Фото: 1MI
Женщина присвоила средства, вверенные ей руководством гимназии. В зале суда она заявила, что действовала по указанию директора.

Бухгалтер Ялуторовской православной гимназии похитила из бюджета учреждения 1.1 миллиона рублей. Женщина присваивала деньги в период с января 2019 года по июль 2022 года.

В зале суда она признала вину только частично. Женщина подтвердила, что действительно присвоила часть денег, однако по указанию директора остальную сумму она переводила себе на счет, снимала и выдавала сотрудникам по подложным ведомостям.

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Представитель учебного заведения опроверг ее слова и заявил, что никакого указания не было. Женщине придется вернуть украденные деньги, суд приговорил ее к двум годам лишения свободы условно.

Ранее «Наш город» писал, что сотрудница пункта выдачи заказов в Тюмени украла у Ozon почти 800 тысяч рублей. С помощью «левых» аккаунтов девушка похитила 116 товаров.

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#Любовь Селезнева#Общество#Тюменская область#Новости тюмени#Приговор#Ялуторовский район#Похищения#Хищения#Присвоение денег#Бухгалтер
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