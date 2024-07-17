Там утром +35! Тюменцы поделились жаркими впечатлениями от Турции

Вместо экскурсий сейчас в отелях можно договориться о поездке в торговый центр, где работают многие бренды, ушедшие из России. Услуга пользуется высоким спросом у русских туристов и рейсы совершаются по несколько раз в день. Тюменки отметили, что по людям видно, что они уж очень сильно изголодались по привычным старым магазинчикам.