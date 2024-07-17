Там утром +35! Тюменцы поделились жаркими впечатлениями от Турции

Posted Сегодня, 07:07
Published Сегодня, 07:07
Modified Сегодня, 07:09
Updated Сегодня, 07:09
Наслушавшись рассказов о турецком сервисе и чистейшем море, тюменки Ульяна и Алена Пронины решились накопить денег и отправиться в описанную знакомыми сказку. Заплатим за тур на двоих примерно 180 тысяч рублей, они, готовые к жарким вечеринкам и пляжному релаксу, отправились в отель, где все включено. Однако дамы оказались не готовы к погодным условиям жаркой страны.
«Нам говорили, что в июле там самый сок погода — не слишком жарко и не слишком холодно. В итоге в первый день мы выходим утром в 9 часов прогуляться у моря и чувствуем, что очень тяжело обеим. Смотрим на термометр отеля, а там +35°C! И это рано утром! К обеду установилась погода в +45°C. Выйти из номера было невозможно», — рассказывает Ульяна.
Также у многих в отеле часто кондиционеры выходили из строя, администраторы рассказали тюменским туристкам, что на фоне потепления до таких критических температур, системы охлаждения не выдерживают и их постоянно приходится ремонтировать.
«У них там везде и вентиляторы напиханы и все, что можно. Говорят, что именно этот год особенно жаркий. Поэтому к морю люди ходили только рано-рано утром или поздно вечером. Мы оккупировали местный бассейн, где температура воды была на уровне 22 градусов. Это единственно, что спасало», — говорит Алена.
Однако теплового удара одной из девушек избежать не вдалось. В первый же день ей пришлось обращаться к местным врачам повышенной температурой, тошнотой и головной болью.
«Благо он понимал по-русски. Но ничего особенного не сделал. Дали мне жаропонижающее и сказали пить воду. Только через 3 дня симптомы полностью ушли, это был ад», — вспоминает девушка.
Однако девушки не отчаивались и намеревались взять от Турции все. А потому в один из дней они отправлялись на расхваленный турецкий рынок, однако, как говорят тюменки, оказались они на рынке китайском.
«Реально, одна китайщина. На мне футболка за 500 рублей была качественнее, чем у них за 11 долларов. посмотреть вообще нечего, хотя знакомые нам постоянно что-то из одежды привозили и хвалили турецкое качество. А тут облом! Весь рынок — паленые вещи с закосом под люксовые бренды и китайский ширпотреб», — резюмирует путешественница.
С одним из продавцов девушкам даже пришлось вступить в перепалку. Тюменки купили шлепанцы, однако они порвались через полчаса носки. Товар сестры принесли продавцу обратно и потребовали возврата денег, но тот стал отказывать.
«Сразу из милого дяденьки превратился в козла! Пока женщина из соседнего магазина не подключилась, никак не хотел деньги возвращать. Но мы свое выбили», — говорят девушки.
Вместо экскурсий сейчас в отелях можно договориться о поездке в торговый центр, где работают многие бренды, ушедшие из России. Услуга пользуется высоким спросом у русских туристов и рейсы совершаются по несколько раз в день. Тюменки отметили, что по людям видно, что они уж очень сильно изголодались по привычным старым магазинчикам.
«Тратят деньги щедро, но мы такие же. Оригинальные кроссовки брендовые, те же сетевые ZARA, UNIQLO и H&M… Там весь день можно провести в этих магазинах. Многие по заказам знакомых кучу всего скупают. Мне кажется, что многие потом втридорога перепродают», — рассказывает Ульяна.
Такой же ажиотаж девушки заметили в Duty Free. Очереди к кассам выстраиваются чуть ли не на весь павильон, а люди скупают все — от шоколадок до элитного парфюма.
«Мы не успели ничего купить и сильно расстроились. Стояли в очереди, там перед нами оставалось уже 5 человек и нас позвали на рейс. Так обидно. Ждали у кассы около часа и ушли ни с чем. Надо было раньше из отеля выезжать, там такие пробки в Сиде — это ужас!», — говорит Алена Пронина.
Вернувшись домой девушки признались, что не чувствуют себя отдохнувшими. Отдых в невыносимой жаре стал пыткой, а потому вместо моря преимущественно пришлось отдыхать у бассейна. Шоппинг на рынке тоже не задался. А ряди сервиса и закупки брендовых вещей девушки в Турцию ехать уже не хотят.