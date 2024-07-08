Страдания на пути к all inclusive. Почему отдых в Турции стал испытанием для психики?

Супруги Григорьевы на отдых ездят каждый год. Поездка в Сочи в 2020 году показала, что пляжный отдых в России Виктору и Наталье не особо подходит, а потому в фаворитах у семьи солнечная Турция. В этом году путевка с учетом перелета обошлась им более чем в 350 тысяч рублей. С прошлого года стоимость туров выросла на 30%. Сейчас за эти деньги туроператор обещал пятизвездочный отель с тарифом «ультра все включено» на 11 дней и 10 ночей.