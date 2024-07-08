Страдания на пути к all inclusive. Почему отдых в Турции стал испытанием для психики?

Posted Сегодня, 09:03
Published Сегодня, 09:03
Modified Сегодня, 09:05
Updated Сегодня, 09:05
Супруги Григорьевы на отдых ездят каждый год. Поездка в Сочи в 2020 году показала, что пляжный отдых в России Виктору и Наталье не особо подходит, а потому в фаворитах у семьи солнечная Турция. В этом году путевка с учетом перелета обошлась им более чем в 350 тысяч рублей. С прошлого года стоимость туров выросла на 30%. Сейчас за эти деньги туроператор обещал пятизвездочный отель с тарифом «ультра все включено» на 11 дней и 10 ночей.
Прямой рейс из Тюмени был запланирован на 3 часа ночи, а потому вечером супруги радостно собирали чемоданы и готовились к долгожданному отдыху, однако 5 звезд качались только отеля, а не тюменского аэропорта «Рощино».
«Это был какой-то ад. У нас с Azur Air вылет был почти в можно время, что и у Ural Airlines, который тоже вез пассажиров в Турцию. Но оба рейса задерживали. В итоге нас всех засунули в тесный зал ожидания, где нет ни кафешек, где можно с комфортом подождать, ни сидячих мест на каждого. Люди невыспавшиеся, вынуждены стоять и переживать, думая, а улетим ли мы вообще сегодня?», — вспоминает Наталья.
В помещении царила духота и некоторым людям стало плохо из-за чего на место вызывали врача. Где-то к 4 часам утра Григорьевых посадили на борт, однако взлета пришлось ждать еще более часа.
«В итоге, почти на 3 часа задержали рейс. А пассажирам другого перевозчика и того дольше. Настроение, конечно, нам сильно испортили. Перелет до Турции и так длительный и тяжело переносится, а тут еще и такой ужас. Проще говоря, отпуск начался не совсем гладко», — говорит тюменка.
Отметим, что и после этого инцидента в тюменском аэропорту задерживали рейсы, направляющиеся в Турцию, а правоохранительные органы организовали проверку.
Однако супруги признаются, что выходить из самолета в Анталье сложно с недовольным лицом, а потому настроение постепенно начало улучшаться. На месте тюменцев встретил сотрудник турфирмы, сопроводивший их до отеля.
«В Турции как всегда, все очень приветливые, вежливые, вообще сказка. Все еще к русским относятся очень хорошо, никакого предвзятого отношения, в том числе и от других туристов из Европы. Несмотря на то, что в стране кризис, на отельном отдыхе это особо не отражается, все на высшем уровне», — говорит Наталья.
Уже после нескольких часов в пятизвездочном отеле на первой линии побережья все проблемы, связанные с вылетом, забылись. Оставалось только наслаждаться чистым средиземным морем, спокойствием и долгожданным сервисом.
«Территория отеля потрясающая, везде все аккуратно — травинка в травинке. Всюду беседки, качели, бассейны и выглядит это все очень стильно. Я считаю, что такой отдых стоит своих денег. 10 дней можно не переживать о том, что тебе нужно делать что-то, чего тебе не хочется», — рассказывает тюменка.
Несмотря на то, что супруги Григорьевы уже были в Доминикане, Египте, Тайланде и других популярных туристических местах, они пока не увидели нигде сервиса, превышающего по уровню турецкий.
«Если вы любитель откровенно пассивного отдыха с максимальным комфортом — это Турция однозначно. Даже с учетом того, что дорого, оно того стоит!», — уверяет Наталья.
Однако не заметить, что в стране кризис все-таки не получится. Особенно, если вы захотите привезти родственникам сувениры или отправитесь на экскурсию.
«Очень все дорого дополнительное. Европейцы многие активно берут, а русские сильно сторонятся. Да и честно сказать, можно и без выездов прекрасно отдохнуть, а родственники без магнитиков вполне обойдутся», — говорит Наталья Григорьева.
Дело в том, что за последние десять лет турецкая лира обесценилась по отношению к доллару более чем в десять раз, что критически сказалось на экономике Турции. Инфляция в стране в прошлом году превысила 61%. Однако, находясь внутри отеля и пользуясь только услугами, включенными в тур, можно вовсе не заметить, что в стране имеются хоть какие-то проблемы.
Супруги Григорьевы говорят о том, что даже при росте цен на путевки в Турцию, они будут готовы платить больше, чтобы окунуться с мир сказочного сервиса. Однако в следующий раз они полетят из Екатеринбурга, так как первый опыт вылета из Тюмени оказался крайне неудачным.