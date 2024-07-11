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Published Сегодня, 06:50

Modified Сегодня, 07:22

Updated Сегодня, 07:22

5 мифов о тюменцах, в которые верят по всей стране.

Богатые и злые? 5 мифов о тюменцах, в которые верят по всей стране

11 июля 2024, 06:50
Фото: 1MI
5 мифов о тюменцах, в которые верят по всей стране.

Тюменцы разоблачили мифы, которые ходят об их городе

О жителях любого города или региона уже сложены вполне конкретные представления. Так мы часто думаем, что в Москве много карьеристов, а Питер — город культурных людей. А какими жители других городов видят тюменцев? И правдив ли такой образ?

Богатые нефтяники

Учитывая, что Тюмень охотно представляют нефтегазовой столицей России, не удивительно, что местных жителей считают людьми богатыми и ориентированными на нефтегазовую сферу. Даже известный комик Дмитрий Коваль рассказывал, как узнавая о Тюмени в интернете, прочел, что горожане тут живут хорошо, и зарплаты у них невероятно высокие.

Миф это или правда? Статистические данные говорят о том, что средняя зарплата в Тюмени составляет около 70 тысяч рублей, тогда как средняя зарплата в России — примерно 40 тысяч рублей. Может показаться, что в Тюмени и вправду зажиточно живут.

Однако более объективным стоит считать показатель медианной зарплаты (середина в списке всех зарплатных показателей — прим. ред.), который в Тюмени составляет 40 тысяч рублей. А медианная зарплата по России составляет уже более 60 тысяч рублей. Вот и получается, что не так уж богаты люди в Тюмени. В городе нет северных надбавок, как в ХМАО и ЯНАО. Для сравнения, районный коэффициент в Тюмени — 1,15, тогда как в северных округах он достигает 1,8. А потому тюменцы пока особо не шикуют.

Так тюменца со среднестатистической зарплатой видит нейросеть.Так тюменца со среднестатистической зарплатой видит нейросеть.
Так тюменца со среднестатистической зарплатой видит нейросеть.
Фото: Изображение «Шедеврум»
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Всегда в теплой одежде

Так как Тюмень неразрывно ассоциируется с Сибирью, считается, что в городе практически не бывает жары, а зимы особенно суровые. Многие думают, что погода в Тюмени и в Новом Уренгое, например, очень схожа, несмотря на то, что столица региона существенно дальше от полярного круга, чем город в ЯНАО. Да, зимы в Тюмени бывают морозными, но сравнивать их с морозами Салехарда или Норильска неразумно. Редко температура в холодное время года опускается ниже -30 градусов.

К тому же, если попытаться узнать в интернете среднюю летнюю температуру в Тюмени, то сервисы выдают результат примерно в +18 градусов. А потому иногородние считают, что 30-градусной жары в первом городе Сибири не бывает. Как же они ошибаются! Ведь в городе активно требуют разбить городской пляж, а каждые выходные местные стараются выезжать на природу, чтобы купаться и загорать.

Прогноз погоды на неделю в Тюмени.Прогноз погоды на неделю в Тюмени.
Прогноз погоды на неделю в Тюмени.
Фото: nashgorod.ru

Злые и необщительные

Приписывают тюменцам и «сибирский характер», с которым связывают не только стойкость и силу воли, но и закрытость, и даже легкую агрессивность. Считается, что жители города обычно стремятся избегать общения с посторонними людьми и при нарушении личных границ могут отреагировать достаточно резко. А зимой тюменцы вовсе не разговаривают на улице, чтобы лишние пару минут не стоять на морозе.

Однако жители города знают, что такие люди в Тюмени, конечно, есть, но их не большинство. Обычно тюменцы любят общаться с иногородними и рассказывать о родном городе, причем зачастую в положительном ключе. А потому бояться местных жителей точно не стоит, даже зимой.

Так нейросеть видит «тюменский характер».Так нейросеть видит «тюменский характер».
Так нейросеть видит «тюменский характер».
Фото: Изображение «Шедеврум»

Тут все понаехавшие

Принято считать, что в Тюмень стягиваются жители более северных городов и даже некоторые переселенцы из столицы. Этот факт мифом назвать уже нельзя. Часто в городе можно встретить людей из ХМАО и ЯНАО. Многие приезжают в город учиться и решают остаться здесь навсегда.

Как говорит тюменский историк-краевед, кандидат исторических наук Александр Петрушин, в Тюмени все жители и правда «понаехавшие», разница лишь в периоде переезда.

«Население Тюменской области начало формироваться с развитием нефтегазовой отрасли. Тогда в Тюмени не было специалистов в данной сфере, а потому в регион начали стягиваться представители всех 15 союзных республик и автономий», — рассказывает Петрушин.

К тому же город привлекателен для бизнеса и показывает высокие результаты по уровню жизни населения. А потому многие переезжают сюда строить карьеру или для комфортной семейной жизни.

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Они все фанатеют от своего города

Слоган «Тюмень — лучший город Земли» разошелся по всей стране. А потому многие думают, что тюменцы без ума от своего города. Тут сложнее сказать, правда это или миф, так как есть жители, которые готовы прославлять Тюмень на весь мир, но есть и недовольные.

Хотя стоит признать, что горожане даже в социальных сетях активно защищают город от нападок и оскорблений, считая Тюмень красивым, комфортным и благоприятным для жизни городом.

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