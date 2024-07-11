Богатые и злые? 5 мифов о тюменцах, в которые верят по всей стране

Однако более объективным стоит считать показатель медианной зарплаты (середина в списке всех зарплатных показателей — прим. ред.), который в Тюмени составляет 40 тысяч рублей. А медианная зарплата по России составляет уже более 60 тысяч рублей. Вот и получается, что не так уж богаты люди в Тюмени. В городе нет северных надбавок, как в ХМАО и ЯНАО. Для сравнения, районный коэффициент в Тюмени — 1,15, тогда как в северных округах он достигает 1,8. А потому тюменцы пока особо не шикуют.