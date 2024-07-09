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Published Сегодня, 12:49

Modified Сегодня, 12:51

Updated Сегодня, 12:51

Тюменцы отпразднуют Сабантуй

Тюменцы отпразднуют Сабантуй

9 июля 2024, 12:49
Фото: 1MI
Жители Тюмени отпразднуют Сабантуй. Мероприятие состоится в Заречном парке Тюмени, сообщает информационный центр правительства региона.

Тюменцы смогут познакомиться с татарскими обычаями и почувствовать себя частью большой многонациональной семьи.

«Главная тема праздника — Год семьи. Супруги, прожившие в браке 40 и более лет, расскажут о своих традициях и семейных ценностях», — рассказали в инфоцентре правительства.

В программе мероприятий: татарские подворья, национальная кухня, мастерская народных промыслов, борьба и выступление творческих коллективов.

Отмечается, что праздник также будет посвящен 80-летию Тюменской области и 438-й годовщине со дня основания города Тюмени.

Ранее «Наш город» сообщал, что 16 июля на набережной около Конторы Пароходства пройдет бесплатный концерт популярной музыкальной группы 5sta Family. Выступление артистов — подарок от крупнейшего застройщика города.

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