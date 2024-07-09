Тюменцы отпразднуют Сабантуй

Posted Сегодня, 12:49
Published Сегодня, 12:49
Modified Сегодня, 12:51
Updated Сегодня, 12:51
Тюменцы смогут познакомиться с татарскими обычаями и почувствовать себя частью большой многонациональной семьи.
«Главная тема праздника — Год семьи. Супруги, прожившие в браке 40 и более лет, расскажут о своих традициях и семейных ценностях», — рассказали в инфоцентре правительства.
В программе мероприятий: татарские подворья, национальная кухня, мастерская народных промыслов, борьба и выступление творческих коллективов.
Отмечается, что праздник также будет посвящен 80-летию Тюменской области и 438-й годовщине со дня основания города Тюмени.
Ранее «Наш город» сообщал, что 16 июля на набережной около Конторы Пароходства пройдет бесплатный концерт популярной музыкальной группы 5sta Family. Выступление артистов — подарок от крупнейшего застройщика города.