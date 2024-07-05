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«Страна Девелопмент» организует в Тюмени бесплатный концерт «5sta Family»

«Страна Девелопмент» организует в Тюмени бесплатный концерт «5sta Family»

5 июля 2024, 09:56
Фото: «Страна Девелопмент»
Реклама. ООО СЗ «Страна.Мельникайте» . erid: LjN8KTHQC
16 июля на набережной около Конторы Пароходства пройдет бесплатный концерт популярной музыкальной группы «5sta Family». Выступление артистов — подарок от крупнейшего застройщика города «Страна Девелопмент» в честь презентации нового проекта компании. Шоу стартует в 19:00 часов.
Сюжет
Концерт

Попасть на концерт могут все желающие. Для этого необходимо пройти бесплатную регистрацию по ссылке strana-dom.com/concert. У каждого, кто пройдет регистрацию, посетит презентацию нового ЖК и концерт, будет шанс выиграть сертификат на путешествие и подарки от застройщика. Кроме известной на всю страну поп-группы на сцену выйдет тюменский коллектив FRESH. Любимые песни, живой звук, летняя погода — такое сочетание никого не оставит равнодушным. Танцы под открытым небом гарантированы.

Тюмень — домашний регион для «Страны Девелопмент». Именно поэтому запуск каждого нового проекта в лучшем городе Земли — масштабное событие и праздник и для компании, и для горожан. Музыкальные подарки от застройщика уже стали доброй традицией, которую тюменцы всегда охотно поддерживают.

В целом, социальная ответственность — одно из важных направлений «Страны Девелопмент». Помимо праздников и концертов, компания дарит горожанам новые комфортные общественные места для отдыха, спорта и игр. Это скверы, бульвары, набережные, детские площадки.

ООО СЗ «Страна.Мельникайте». Проектная декларация на наш. дом.рф. www.strana.com.

#Анастасия Имамахметова#Общество#Тюмень#Тюменская область#Музыка#Концерты#Презентация#Концерт#ЖК#Путешествие#ГК Страна Девелопмент
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