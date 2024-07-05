«Страна Девелопмент» организует в Тюмени бесплатный концерт «5sta Family»

Posted Сегодня, 09:56
Published Сегодня, 09:56
Modified Сегодня, 09:58
Updated Сегодня, 09:58
Попасть на концерт могут все желающие. Для этого необходимо пройти бесплатную регистрацию по ссылке strana-dom.com/concert. У каждого, кто пройдет регистрацию, посетит презентацию нового ЖК и концерт, будет шанс выиграть сертификат на путешествие и подарки от застройщика. Кроме известной на всю страну поп-группы на сцену выйдет тюменский коллектив FRESH. Любимые песни, живой звук, летняя погода — такое сочетание никого не оставит равнодушным. Танцы под открытым небом гарантированы.
Тюмень — домашний регион для «Страны Девелопмент». Именно поэтому запуск каждого нового проекта в лучшем городе Земли — масштабное событие и праздник и для компании, и для горожан. Музыкальные подарки от застройщика уже стали доброй традицией, которую тюменцы всегда охотно поддерживают.
В целом, социальная ответственность — одно из важных направлений «Страны Девелопмент». Помимо праздников и концертов, компания дарит горожанам новые комфортные общественные места для отдыха, спорта и игр. Это скверы, бульвары, набережные, детские площадки.
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