«Страна Девелопмент» организует в Тюмени бесплатный концерт «5sta Family»

Попасть на концерт могут все желающие. Для этого необходимо пройти бесплатную регистрацию по ссылке strana-dom.com/concert. У каждого, кто пройдет регистрацию, посетит презентацию нового ЖК и концерт, будет шанс выиграть сертификат на путешествие и подарки от застройщика. Кроме известной на всю страну поп-группы на сцену выйдет тюменский коллектив FRESH. Любимые песни, живой звук, летняя погода — такое сочетание никого не оставит равнодушным. Танцы под открытым небом гарантированы.