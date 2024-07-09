Кому в Тюмени готовы платить больше 100 тысяч рублей ежемесячно?

В топ-5 самых высокооплачиваемых профессий в регионе в этом году вошли фрезеровщики с зарплатой до 170 тысяч рублей (рост за год 85%), токари, которым готовы платить 134 тысячи рублей (рост на 47%), машинисты с заработной платой 115 тысяч рублей (рост на 18%).