Кому в Тюмени готовы платить больше 100 тысяч рублей ежемесячно?

Posted Сегодня, 06:15
Published Сегодня, 06:15
Modified Сегодня, 06:17
Updated Сегодня, 06:17
В топ-5 самых высокооплачиваемых профессий в регионе в этом году вошли фрезеровщики с зарплатой до 170 тысяч рублей (рост за год 85%), токари, которым готовы платить 134 тысячи рублей (рост на 47%), машинисты с заработной платой 115 тысяч рублей (рост на 18%).
Также в пятерке самых высокооплачиваемых вакансий в 2024 году — водители бульдозера и арматурщики — работодатели обещают представителям данных профессий заработок в размере 114 и 109,7 тысячи рублей соответственно, пишет РБК Тюмень.
В целом по России в список самых высокооплачиваемых вакансий в первом полугодии 2024 года вошли водители-дальнобойщики — 189,8 тысячи рубль в месяц (рост на 39%), бурильщики — 146,9 тысячи рублей (рост на 66%), горные мастера — 138,5 тысячи (рост на 29%), а также фрезеровщики, прорабы — 122 и 121,5 тысячи рублей в месяц соответственно.
Ранее «Наш Город» писал, что по итогам первых четырех месяцев этого года размер среднемесячной заработной платы в Тюменской области достиг 77,3 тысячи рублей. Это превышает показатели 2023 года на 20%.