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Published Сегодня, 06:15

Modified Сегодня, 06:17

Updated Сегодня, 06:17

В Тюмени в 1,6 раза увеличилось число вакансий с зарплатой от 100 тысяч рублей

Кому в Тюмени готовы платить больше 100 тысяч рублей ежемесячно?

9 июля 2024, 06:15
Фото: 1MI

В Тюмени в 1,6 раза увеличилось число вакансий с зарплатой от 100 тысяч рублей

В Тюменской области растет число вакансий с заработной платой более 100 тысяч рублей. По сравнению с предыдущим годом количество таких предложений о работе увеличилось в 1,6 раза, сообщают аналитики Авито Работы.

В топ-5 самых высокооплачиваемых профессий в регионе в этом году вошли фрезеровщики с зарплатой до 170 тысяч рублей (рост за год 85%), токари, которым готовы платить 134 тысячи рублей (рост на 47%), машинисты с заработной платой 115 тысяч рублей (рост на 18%).

Также в пятерке самых высокооплачиваемых вакансий в 2024 году — водители бульдозера и арматурщики — работодатели обещают представителям данных профессий заработок в размере 114 и 109,7 тысячи рублей соответственно, пишет РБК Тюмень.

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В целом по России в список самых высокооплачиваемых вакансий в первом полугодии 2024 года вошли водители-дальнобойщики — 189,8 тысячи рубль в месяц (рост на 39%), бурильщики — 146,9 тысячи рублей (рост на 66%), горные мастера — 138,5 тысячи (рост на 29%), а также фрезеровщики, прорабы — 122 и 121,5 тысячи рублей в месяц соответственно.

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