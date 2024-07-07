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Posted Сегодня, 05:38

Published Сегодня, 05:38

Modified Сегодня, 05:40

Updated Сегодня, 05:40

На тюменской трассе обострилась аварийная обстановка

На трассе под Тюменью выстроились патрули ГАИ. Что случилось?

7 июля 2024, 05:38
Фото: ГАИ

На тюменской трассе обострилась аварийная обстановка

Дополнительные наряды ДПС направлены на трассу Тюмень — Боровский — Богандинский в связи с обострением аварийной обстановки и увеличением интенсивности движения транспорта.
Сюжет
ДТП

Накануне на автодороге произошла серьезная авария, в которой пострадали шесть человек. На 21-м километре трассы столкнулись Mitsubishi и Kia. По предварительным данным, водитель Mitsubishi не справился с управлением и выехал на встречную полосу движения.

Фото: ГАИ

В результате аварии пострадали шесть человек, в том числе трое детей — две четырехлетние девочки и шестилетний мальчик.

Ранее «Наш Город» писал, что в ДТП на автодороге Богандинский — Червишево — Чаплык, произошедшем накануне, ранения получили шесть человек, в том числе дети.

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