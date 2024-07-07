На трассе под Тюменью выстроились патрули ГАИ. Что случилось?

Posted Сегодня, 05:38
Published Сегодня, 05:38
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Накануне на автодороге произошла серьезная авария, в которой пострадали шесть человек. На 21-м километре трассы столкнулись Mitsubishi и Kia. По предварительным данным, водитель Mitsubishi не справился с управлением и выехал на встречную полосу движения.
В результате аварии пострадали шесть человек, в том числе трое детей — две четырехлетние девочки и шестилетний мальчик.
Ранее «Наш Город» писал, что в ДТП на автодороге Богандинский — Червишево — Чаплык, произошедшем накануне, ранения получили шесть человек, в том числе дети.