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Updated Сегодня, 05:07

Тюменская область заняла третье место в УрФО по уровню зарплат

Рост за год почти на 20%: у тюменцев выросли зарплаты

7 июля 2024, 05:01
Фото: 1MI

Тюменская область заняла третье место в УрФО по уровню зарплат

Размер среднемесячной заработной платы по итогам первых четырех месяцев 2024 года в Тюменской области составил более 77,3 тысячи рублей. Это больше на 19,2% по сравнению с 2023 годом, сообщает Росстат.

При этом самый высокий заработок, 83,4 тысячи рублей, был зарегистрирован в регионе в марте этого года.

Традиционно на первых двух местах среди регионов УрФО по уровню заработной платы находятся Ямал и Югра. Жители северных регионов в среднем зарабатывают 156 и 114,4 тысячи рублей ежемесячно соответственно. В Свердловской области по итогам четырех месяцев этого года средний заработок составил 71,8 тысячи рублей, в Челябинской области — 66 тысяч рублей, в Курганской области — 56,3 тысячи рублей.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области назвали список самых высокооплачиваемых вакансий этого года. В него вошли стоматолог-ортопед, финансовый директор, водитель-дальнобойщик.

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