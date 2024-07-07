Рост за год почти на 20%: у тюменцев выросли зарплаты

Традиционно на первых двух местах среди регионов УрФО по уровню заработной платы находятся Ямал и Югра. Жители северных регионов в среднем зарабатывают 156 и 114,4 тысячи рублей ежемесячно соответственно. В Свердловской области по итогам четырех месяцев этого года средний заработок составил 71,8 тысячи рублей, в Челябинской области — 66 тысяч рублей, в Курганской области — 56,3 тысячи рублей.