Житель Тюмени погиб при пожаре в дачном доме

На место происшествия были направлены три единицы техники и 9 человек личного состава МЧС. На момент прибытия первого пожарного подразделения огонь уже охватил дом по всей его площади. Общая площадь возгорания составила20 квадратных метров. К сожалению во время пожара погиб мужчина