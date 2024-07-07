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Published Сегодня, 03:44

Modified Сегодня, 03:46

Updated Сегодня, 03:46

Житель Тюмени погиб при пожаре в дачном доме

Житель Тюмени погиб при пожаре в дачном доме

7 июля 2024, 03:44
Фото: 1MI
Трагедия произошла сегодня ночью в СНТ «Тюменец». В дежурную часть сообщение о пожаре поступило в третьем часу ночи.
Сюжет
Дети

На место происшествия были направлены три единицы техники и 9 человек личного состава МЧС. На момент прибытия первого пожарного подразделения огонь уже охватил дом по всей его площади. Общая площадь возгорания составила20 квадратных метров. К сожалению во время пожара погиб мужчина

Причина возникновения огня выясняется.

Ранее «Наш Город» писал, что в тюменской деревне Анисимовка четверо детей чуть не погибли во время пожара. В доме произошло короткое замыкание. К счастью, сработал пожарный извещатель и дети выбежали на улицу.

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#Валентина Бурнашева#Общество#Происшествия#Тюмень#Дети#Тюменская область#Новости тюмени#Пожар#МЧС#Гибель на пожаре
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