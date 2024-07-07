Житель Тюмени погиб при пожаре в дачном доме

Posted Сегодня, 03:44
Published Сегодня, 03:44
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На место происшествия были направлены три единицы техники и 9 человек личного состава МЧС. На момент прибытия первого пожарного подразделения огонь уже охватил дом по всей его площади. Общая площадь возгорания составила20 квадратных метров. К сожалению во время пожара погиб мужчина
Причина возникновения огня выясняется.
Ранее «Наш Город» писал, что в тюменской деревне Анисимовка четверо детей чуть не погибли во время пожара. В доме произошло короткое замыкание. К счастью, сработал пожарный извещатель и дети выбежали на улицу.