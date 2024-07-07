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В Тюмени в воскресенье похолодает до +27

В Тюмени сегодня похолодает

7 июля 2024, 01:01
Фото: 1MI

В Тюмени в воскресенье похолодает до +27

На юге Тюменской области в воскресенье ожидается переменная облачность, местами пройдут кратковременные дожди, в утренние часы вероятны туманы. Днем воздух прогреется до +23….+29, в темное время суток ожидается +11…+16. Скорость ветра составит 4-9 м/с с порывами до 14 м/с.

В Тюмени 7 июля ожидается облачная с пояснениями погода без осадков. В утренние и дневные столбики температура воздуха составит +19…+24, к полудню столбики термометров поднимутся до +26…+27. В ночные часы одидается +15…+21. Скорость ветра составит 1,3-3,5 м/с.

УФ-индекс 6 баллов, магнитное поле спокойное. Восход в 3:55, закат в 21:31, продолжительность дня 17 часов 36 минут.

В Тобольске 7 июля ожидается малооблачная погода. В утренние часы термометры покажут +18….+23, днем воздух прогреется до +24….+26, ночью ожидается +15…+19. Скорость ветра составит 2,4-4,8 м/с.

УФ-индекс 6 баллов, магнитное поле спокойное. Восход в 3:35, закат в 21:29, продолжительность дня 17 часов 54 минуты.

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В Ишиме 7 июля ожидается пасмурная погода, утром дожди, к полудню из-за туч выглянет солнце. Утром термометры покажут +19…+22, днем ожидается +23…+25, в ночные часы температура воздуха составит +13…+19. Скорость ветра составит 2,2-4,6 м/с.

УФ-индекс 3 балла, магнитное поле спокойное. Восход в 3:47, закат в 21:08, продолжительность дня 17 часов 21 минута.

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