В Тюмени сегодня похолодает

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В Тюмени 7 июля ожидается облачная с пояснениями погода без осадков. В утренние и дневные столбики температура воздуха составит +19…+24, к полудню столбики термометров поднимутся до +26…+27. В ночные часы одидается +15…+21. Скорость ветра составит 1,3-3,5 м/с.
УФ-индекс 6 баллов, магнитное поле спокойное. Восход в 3:55, закат в 21:31, продолжительность дня 17 часов 36 минут.
В Тобольске 7 июля ожидается малооблачная погода. В утренние часы термометры покажут +18….+23, днем воздух прогреется до +24….+26, ночью ожидается +15…+19. Скорость ветра составит 2,4-4,8 м/с.
УФ-индекс 6 баллов, магнитное поле спокойное. Восход в 3:35, закат в 21:29, продолжительность дня 17 часов 54 минуты.
В Ишиме 7 июля ожидается пасмурная погода, утром дожди, к полудню из-за туч выглянет солнце. Утром термометры покажут +19…+22, днем ожидается +23…+25, в ночные часы температура воздуха составит +13…+19. Скорость ветра составит 2,2-4,6 м/с.
УФ-индекс 3 балла, магнитное поле спокойное. Восход в 3:47, закат в 21:08, продолжительность дня 17 часов 21 минута.