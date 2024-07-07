В Тюмени сегодня похолодает

В Тюмени в воскресенье похолодает до +27

На юге Тюменской области в воскресенье ожидается переменная облачность, местами пройдут кратковременные дожди, в утренние часы вероятны туманы. Днем воздух прогреется до +23….+29, в темное время суток ожидается +11…+16. Скорость ветра составит 4-9 м/с с порывами до 14 м/с.