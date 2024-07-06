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Posted Сегодня, 12:02

Published Сегодня, 12:02

Modified Сегодня, 13:23

Updated Сегодня, 13:23

В Тюмени топ продаваемых люксовых авто возглавил кроссовер BMW за 30 млн руб

Кроссовер BMW по цене трех коттеджей продают в Тюмени

6 июля 2024, 12:02
Фото: 1MI

В Тюмени топ продаваемых люксовых авто возглавил кроссовер BMW за 30 млн руб

В Тюмени на продажу выставили кроссовер BMW XM. Модель 2023 года выпуска с пробегом менее 3 тысячи километров продают за 29,99 миллиона рублей. Об этом сообщили аналитики Авито.

В опубликованном объявлении указано, что иномарка является гибридом и оснащена двигателем объемом 4,4 литра мощностью 653 лошадиные силы — на разгон до 100 км/ч потребуется всего 4,4 секунды.

За сумму на 10 миллионов дешевле, 19,7 миллиона, тюменцам предлагают приобрести BMW 8 серии в кузове Gran Coupe 2022 года выпуска. Авто, можно сказать, практически новое — пробе составляет менее 80 километров. Иномарка оснащена V-образный двигателем объемом 4,4 литра, мощностью 530 лошадиных сил, что позволяет развить скорость 100 км/ч всего за 3,9 секунды. Также модель оборудована пакетом М Реrfоrmаnсе, сиденья — кожаные, оттенок «Слоновая кость».

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Замыкают тройку самых дорогих авто с пробегом, выставленных на продажу, Porsche 911 Carrera 4S 2021 года выпуска за 14,2 миллиона рублей. Мощность двигателя 450 л. с., разгон до 100 км/ч за 3,6 секунды, пишет Ура.Ру.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени пытаются продать Lada Granta, попавшую в серьезную аварию на путепроводе Стрела — на авто упал столб и пробил ее насквозь. Автомобиль выставили на продажу за 450 тысяч рублей.

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