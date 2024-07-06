Кроссовер BMW по цене трех коттеджей продают в Тюмени

За сумму на 10 миллионов дешевле, 19,7 миллиона, тюменцам предлагают приобрести BMW 8 серии в кузове Gran Coupe 2022 года выпуска. Авто, можно сказать, практически новое — пробе составляет менее 80 километров. Иномарка оснащена V-образный двигателем объемом 4,4 литра, мощностью 530 лошадиных сил, что позволяет развить скорость 100 км/ч всего за 3,9 секунды. Также модель оборудована пакетом М Реrfоrmаnсе, сиденья — кожаные, оттенок «Слоновая кость».