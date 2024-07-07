Трое детей получили травмы в ДТП на тюменской трассе

По предварительным данным, водитель отечественной легковушки выехал на встречную полосу движения. В результате аварии травмы получили шесть человек — 60-летний водитель Lada и 26-летняя пассажирка, 46-летний водитель иномарки, пассажиры Kia — две девочки 10-ти и 14-ти лет и 13-летний мальчик