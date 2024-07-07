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Published Сегодня, 03:17

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Updated Сегодня, 03:19

В ДТП на тюменской трассе пострадали дети

Трое детей получили травмы в ДТП на тюменской трассе

7 июля 2024, 03:17
Фото: ГИБДД

В ДТП на тюменской трассе пострадали дети

Авария произошла в субботу на 16-м километре автодороги Богандинский — Червишево — Чаплык. Здесь столкнулись Kia Ceed и Lada (ВАЗ) Largus.
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Дети

По предварительным данным, водитель отечественной легковушки выехал на встречную полосу движения. В результате аварии травмы получили шесть человек — 60-летний водитель Lada и 26-летняя пассажирка, 46-летний водитель иномарки, пассажиры Kia — две девочки 10-ти и 14-ти лет и 13-летний мальчик

Обстоятельства ДТП выясняются.

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#Валентина Бурнашева#Общество#Происшествия#Дети#ДТП#Новости тюмени#Авария
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